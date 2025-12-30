Les Mills ist ein weltweit tätiges Fitnessunternehmen, das wissenschaftlich fundierte Gruppentrainings, immersive digitale Fitnesslösungen und Programme mit nachgewiesenen Ergebnissen anbietet.

Um die schnelle globale Expansion zu unterstützen, wollte das Unternehmen die fragmentierten Systeme modernisieren und konsolidieren. Die Finanzteams waren auf Microsoft Dynamics AX 2009 angewiesen, das auf einer veralteten lokalen Infrastruktur mit manuellen, papierbasierten Workflows lief. Die manuelle Zahlungsabwicklung über mehrere Anbieter hinweg führte zu inkonsistenten Berichten, was zu Verzögerungen, fehlenden Details und Abstimmungsproblemen führte. Darüber hinaus wurden Abonnementabrechnung und Umsatzrealisierung außerhalb des Systems verwaltet, was das Risiko von Fehlern und ungünstigen Prüfungen erhöhte.

All diese Ineffizienzen und die Unzufriedenheit nahmen zu, als die Nutzerbasis des Unternehmens nach Franchise-Akquisitionen wuchs. Les Mills erkannte den dringenden Bedarf an einem skalierbaren, Cloud-Enterprise-Resource-Planning-System (ERP), um das globale Finanzwesen zu standardisieren, das Compliance-Management zu verbessern und die Effizienz zu steigern.