Les Mills und IBM steigern Effizienz und Automatisierung durch ERP-Transformation
Les Mills ist ein weltweit tätiges Fitnessunternehmen, das wissenschaftlich fundierte Gruppentrainings, immersive digitale Fitnesslösungen und Programme mit nachgewiesenen Ergebnissen anbietet.
Um die schnelle globale Expansion zu unterstützen, wollte das Unternehmen die fragmentierten Systeme modernisieren und konsolidieren. Die Finanzteams waren auf Microsoft Dynamics AX 2009 angewiesen, das auf einer veralteten lokalen Infrastruktur mit manuellen, papierbasierten Workflows lief. Die manuelle Zahlungsabwicklung über mehrere Anbieter hinweg führte zu inkonsistenten Berichten, was zu Verzögerungen, fehlenden Details und Abstimmungsproblemen führte. Darüber hinaus wurden Abonnementabrechnung und Umsatzrealisierung außerhalb des Systems verwaltet, was das Risiko von Fehlern und ungünstigen Prüfungen erhöhte.
All diese Ineffizienzen und die Unzufriedenheit nahmen zu, als die Nutzerbasis des Unternehmens nach Franchise-Akquisitionen wuchs. Les Mills erkannte den dringenden Bedarf an einem skalierbaren, Cloud-Enterprise-Resource-Planning-System (ERP), um das globale Finanzwesen zu standardisieren, das Compliance-Management zu verbessern und die Effizienz zu steigern.
In Zusammenarbeit mit IBM Consulting® startete Les Mills eine globale Finanztransformation, indem das bestehende Microsoft Dynamics AX 2009-System durch die neuere Lösung Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations ersetzt wurde. Dadurch wurden Prozesse standardisiert und die Skalierbarkeit über mehrere Regionen hinweg ermöglicht.
Aufbauend auf diesem Fundament automatisierte Les Mills die monatliche IFRS-15-Periodenabrechnung durch nahtlose Integration der Abonnementabrechnung von Les Mills Plus (LM+) und verbesserte so das Compliance-Management und die Genauigkeit. Darüber hinaus automatisierte das Unternehmen die Bankabstimmung durch die Integration von HSBC Bank und ASB Bank, was die Monatsabschlüsse beschleunigte und den manuellen Aufwand reduzierte.
Das Unternehmen führte seinen Innovationskurs fort und führte moderne Abgleichmethoden sowie Microsoft Copilot ein, um KI-gestützte Erkenntnisse und eine gesteigerte Produktivität zu erzielen. Kontinuierliche Verbesserungen wie die Integration von Online-Zahlungsmethoden und die Automatisierung von Mahngebühren stärkten sein digitales Finanzökosystem weiter.
Als Ergebnis seiner Transformation der Finanzsysteme erzielte Les Mills starke operative und finanzielle Ergebnisse.
Unterstützt durch die Expertise und den automatisierungsorientierten Ansatz von IBM arbeitet Les Mills jetzt mit größerer Agilität, Skalierbarkeit und Zuversicht, um kontinuierliche Innovation und Wachstum voranzutreiben.
Les Millsist ein globales Fitnessunternehmen, das mit mehr als 20.000 Clubs weltweit zusammenarbeitet. Es bietet wissenschaftlich fundierte Gruppenworkouts, immersive digitale Fitnesslösungen und bekannte Programme wie BODYPUMP und BODYCOMBAT an. Mit der Mission, einen besseren Planeten zu schaffen, kombiniert Les Mills Musik, Bewegung und Technologie, um Millionen von Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren.
IBM Consulting befähigt Unternehmen mit KI-gesteuerten Daten- und Analysestrategien sowie mit Finanz- und Buchhaltungs-Outsourcing-Dienstleistungen. Von modernen Datenarchitekturen über automatisierte Beschaffungs- und Zahlungsprozesse bis hin zum Reporting bietet IBM Consulting verlässliche Erkenntnisse, Effizienz, Compliance-Management und skalierbare Innovation für den gesamten operativen Bereich.
