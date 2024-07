Mit seinen ALPS-Anwendungen, die auf einer zukunftssicheren Plattform laufen, kann Legal & General die Zuverlässigkeit des Mainframes mit der Flexibilität der Cloud kombinieren. Als Nächstes wird das Unternehmen damit beginnen, ALPS in seine einzelnen Komponenten aufzuteilen, um die Entwicklung zu rationalisieren.

„Durch die Verlagerung von ALPS in die Cloud sind wir in der Lage, die digitalen Services, die unser Rentengeschäft untermauern, zu ergänzen und zu verbessern“, erklärt McArthur. „Für unsere Entwicklungs- und Testteams bringt der Wechsel in die Cloud große Vorteile in Bezug auf Geschwindigkeit und Effizienz mit sich. Durch die Migration von ALPS zu Azure – unterstützt durch AKS und IBM Workload Automation – haben wir unsere Fähigkeit zur Implementierung funktionaler Änderungen schätzungsweise um 30 % verbessert.“

Der erste Service, den Legal & General von ALPS trennen will, ist My Account. Dabei handelt es sich um ein digitales Portal, das es Kunden ermöglicht, Informationen zu ihren Renten über ein Online-Dashboard einzusehen.

McArthur kommentiert: „Wir legen den Grundstein für eine breite Palette neuer kundenorientierter Services sowie für Effizienzsteigerungen im Backoffice. So kümmern wir uns derzeit beispielsweise intern um die Erstellung und das Ausdrucken der Kundenkommunikation. Durch die Abkopplung dieser Funktionalität von ALPS haben wir die Freiheit, Partnerschaften mit diesen Diensten einzugehen, unsere Kosten zu senken und uns auf unsere Kernkompetenzen zu konzentrieren.“

Dank der Migration von ALPS auf eine moderne, cloudbasierte Plattform ist Legal & General in der Lage, seine kritischen Systeme durch die Kombination von Methoden für Entwicklung, Sicherheit und Betrieb (DevSecOps) mit robusten Datenschutzfunktionen zu schützen.

„Heute können wir unsere RTO von vier Stunden für ALPS problemlos einhalten, was uns hilft, sicherzustellen, dass wir unsere Systeme im Katastrophenfall schnell wiederherstellen können“, bestätigt McArthur. „Unsere verbesserten Datenschutz- und Informationssicherheitsfunktionen sind sehr hilfreich bei der Gewinnung neuer Kunden. Es ist von entscheidender Bedeutung, den Pensionstreuhändern zu zeigen, dass wir die Daten ihrer Mitglieder schützen können.“

Mit Blick auf die Zukunft ist Legal & General zuversichtlich, dass das Unternehmen über die robuste Infrastrukturplattform verfügt, die es braucht, um sein Geschäft weiter auszubauen.

„Moderne Tools und Methoden sind hilfreich, aber letztendlich ist es kein agiles Manifest, das die Dinge zum Laufen bringt – es sind die Menschen“, erklärt McArthur abschließend. „Das Team von Elyzium war immer bereit, das Nötige zu tun, um unsere Modernisierungsbemühungen auf Kurs zu halten. Jetzt, wo wir die nächste Phase des Projekts in Angriff nehmen, wissen wir, dass wir die richtigen Leute, Partnerschaften und Technologien haben, um erfolgreich zu sein.“