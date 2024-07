Die Bemühungen der Stadt Leeds, die digitale Zugänglichkeit für ihre Bewohner zu verbessern, sind auf eine Reihe von Faktoren zurückzuführen. Einer davon ist das ehrgeizige Ziel „100% Digital Leeds“ zur Unterstützung einer „Digital by Default“-Strategie für das Erbringen von Dienstleistungen. Ein weiterer Faktor ist die Einführung von Universal Credit, einem rein digitalen Programm, das die Antragstellung für eine Reihe verschiedener nationaler Sozialleistungen konsolidiert.

Darüber hinaus setzt sich die Stadtverwaltung gemäß ihrem Motto „Eine mitfühlende Stadt mit einer starken Wirtschaft“ dafür ein, Menschen zu erreichen, die in irgendeiner Weise benachteiligt und infolgedessen digital ausgeschlossen sind. Es gibt zwar eine Reihe von Behörden, die sich auf unterschiedliche Art und Weise mit digitaler Inklusion befassen, doch die Stadtverwaltung beschloss, ihre Bemühungen über den Leeds Library Service zu konsolidieren, um wiederum den Organisationen, die Dienstleistungen für die Zielgruppen, die man ansprechen wollte, erbringen, Ressourcen, Anleitung und Unterstützung zur Verfügung zu stellen.

„Wir möchten auf diese Faktoren eingehen, möchten aber auch, dass die Menschen einfach bessere Ergebnisse in ihrem eigenen Leben erzielen“, so Jason Tutin, Digital and Learning Development Manager beim Leeds Library Service. „Dabei könnte es sich darum handeln, soziale Isolation zu verringern, indem man über Facebook mit Freunden und Familie in Kontakt bleibt und sich mehr als Teil der Gemeinschaft fühlt. Oder es könnte darum gehen, Menschen die Möglichkeit zu geben, online nach einer Arbeitsstelle zu suchen. So können wird effektiver mit den Menschen in Kontakt treten, als wenn wir einfach nur sagen: „Ihr könnt jetzt stadtbezogene Dinge online erledigen“.“

Der Library Service hat ein innovatives Tablet-Verleihsystem entwickelt, um digital ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen zu erreichen, indem der Internetzugang zu ihnen gebracht wird. Aus einem frühen Pilotprojekt, bei dem Tablets an Mitglieder des Programms „Library at Home“ ausgeliehen wurden, hat der Library Service jedoch gelernt, dass die Verwendung von iPads ohne zusätzliches Management nicht skalierbar war.

„Jedes Mal, wenn ein Kunde ein Tablet zurückgab, mussten wir es auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, um alle persönlichen Daten zu löschen. Damit wurde aber auch alles Nützliche gelöscht, das wir auf dem iPad vorinstalliert hatten, zum Beispiel der Link zu unserem Online-Katalog, der den Kunden beim Ausleihen von Büchern hilft“, so Jason Tutin. Somit mussten die Mitarbeitenden die Inhalte manuell neu auf jedes Tablet laden, bevor das Tablet wieder verliehen werden konnte. Dieser Prozess war bereits mit 20 Tablets kaum zu bewältigen.