Unser Team war mit einer riesigen Anzahl von Sicherheitslücken überfordert, darunter ein Rückstand an kritischen Sicherheitslücken, die nicht schnell genug beseitigt werden konnten. Zu den Problemen gehörte, dass wir nicht in der Lage waren, aggregierte Trenddaten effektiv in umsetzbare Informationen für die für die Sanierung zuständigen Personen zu destillieren.