Beeindruckt von den umfassenden Funktionen, die IBM während eines Proof of Concept demonstrierte, entschied sich KPMG für IBM Watson® und die IBM® Enterprise Content Management-Technologie. „Die Anforderungen von KPMG gingen über die einfache Datenextraktion hinaus“, sagte Rinck. „IBM war in der Lage, eine End-to-End-Lösung bereitzustellen.“

In Zusammenarbeit mit IBM Digital Business Automation und IBM Watson Teams entwickelte KPMG das KPMG Content Abstraction Tool (KCAT), ein Angebot, das entwickelt wurde, um Verträge schnell zu analysieren und Daten zu identifizieren, die für die Einhaltung des neuen IFRS-Standards relevant sind. „Dafür gibt es auf dem Markt keine bessere Lösung als Watson“, sagte Rinck.

Während IBM Beratungsdienste bereitstellte, nutzte KPMG IBM Watson Knowledge Studio, um KCAT beizubringen, die Sprache von Leasingverträgen zu „verstehen“. Durch die Schulung des Teams erhielt die Plattform eine Wissensbasis zu den wichtigsten Datenattributen innerhalb des Leasingvertragsinhalts und den Beziehungen zwischen diesen Attributen. Unter Einbeziehung der IBM Watson Explorer Plattform wendete KCAT das Knowledge Studio Modell für maschinelles Lernen an, um relevante Informationen für die Extraktion zu finden.

Das Team integrierte außerdem Enterprise Content Management Middleware, einschließlich IBM Datacap-Software zum Scannen und Vorbereiten von Verträgen für die Verarbeitung optischer Charaktere (OCR), IBM Business Automation Workflow-Software zur Steuerung von System-Workflows und IBM Operational Decision Manager-Software zur Automatisierung regelbasierter Entscheidungen.

Die Lösung ermöglichte es KCAT, die Vertragsdateien von Unternehmen in ein maschinenlesbares Format zu konvertieren und nach Typ zu kategorisieren – z. B. Immobilien, Technologien oder Fahrzeuge. Die Plattform identifizierte relevante Datenpunkte auf der Grundlage des Vertragstyps und leitete die Informationen zur Validierung an die KPMG-Experten weiter. Schließlich stellte das Tool die extrahierten Daten in einem strukturierten Format für die Buchhaltungsplattform des Unternehmens zur Verfügung.