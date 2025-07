Die KP Group hat sich zu einem der am stärksten diversifizierten Mischkonzerne für erneuerbare Energien in Indien entwickelt, mit einer installierten Leistung von über 5,7 GW und laufenden Projekten. Das Unternehmen hat das ehrgeizige Ziel, bis 2030 mehr als 10 GW zu erzeugen. Sie verwalten derzeit ein Portfolio erneuerbarer Energien von mehr als 1,4 GW, das sich über 70 Standorte in ganz Indien erstreckt. Mit einem wachsenden Kundenstamm – mehr als 75 Open-Access-PPA-Kunden (Open Access Power Purchase Agreement) und mehr als 130 CPP-Kunden (Captive Power Plant) – erkannte das Unternehmen die Notwendigkeit, die Transparenz und die betriebliche Effizienz zu verbessern und effektiv zu skalieren, um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden.

Um dieses Ziel zu unterstützen, beauftragte die KP Group die Abteilung Betrieb und Wartung damit, die nachhaltige Energieleistung in ihrem wachsenden Portfolio an Solar- und Hybridkraftwerken zu fördern. Der bestehende Überwachungsansatz war jedoch manuell aufwändig, was die Skalierbarkeit und Effizienz einschränkte. Die Techniker mussten über statische IP-Adressen einzeln auf das SCADA-System (Supervisory Control und Datenakquisition) der einzelnen Werke zugreifen – und dabei oft Dutzende von Browser-Tabs gleichzeitig geöffnet halten. Außerdem mussten sie Arbeitsaufträge offline mit Hilfe von Tabellenkalkulationen verfolgen, da es kein zentrales System für das Ticketing oder die Problemverwaltung gab. Mit der Ausweitung der Assetbasis führte diese fragmentierte Konfiguration zu Engpässen, die das Skalieren des Betriebs zunehmend erschwerten.

Die KP Group erkannte die Notwendigkeit einer cloudbasierten, zentralisierten Überwachungsplattform, um ihr gesamtes Betriebs- und Wartungs-Ökosystem zu vereinheitlichen. Ihnen schwebte eine Komplettlösung mit aktionsgesteuerten Analysen, Berichten auf Führungsebene, Verfolgung vertraglicher KPIs und anpassbaren Warnmeldungen vor. Ziel war es, die betriebliche Agilität zu fördern, einen hervorragenden Service zu bieten und das Vertrauen der Stakeholder in allen Bereichen zu stärken.