Bei diesem Projekt handelte es sich um das erste bereichsübergreifende ERP-Standardisierungsprojekt von Kobe Steel. Der Produktionsbetrieb des neuen Systems mit KOBELCO-SAP verlief reibungslos und löste erfolgreich die zentralen strukturellen Geschäftsprobleme, mit denen Kobe Steel konfrontiert war.

Insbesondere die Nutzungsrate der SAP-Standardfunktionen stieg deutlich von zuvor 6 % auf 82 %. In der Buchhaltungsabteilung der Hauptverwaltung konnte die Zahl der Add-ons, die auf etwa 400 angestiegen war, auf 100 reduziert werden. Durch diese konsequente Standardisierung konnten die Kosten für Neuentwicklung und Wartung drastisch gesenkt und die Flexibilität für zukünftige Versions-Upgrades und -Erweiterungen erhöht werden.

Gleichzeitig entfernte sich das Unternehmen durch die Digitalisierung von Formularen und Online-Abwicklungen von seiner papierbasierten Kultur und erlebte eine zunehmende Unterstützung flexibler Arbeitsformen. Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und Bestätigungsaufgaben wurden dank der Integration der zuvor getrennten Systeme der Zentrale überflüssig, und der Datenzugriff erfolgte in Echtzeit, wodurch sich die Wartezeiten verkürzten. Außerdem wurde die Stärkung der Governance und der Geschäftskontrolle durch die Einführung von Workflows und die Neugestaltung der Stammverwaltung gefördert.

Ein bemerkenswerter Punkt bei dieser Initiative war, dass selbst bei Kobe Steel, das über ein Geschäftsbereichs-System verfügt, die IT-Planungsabteilung eine zentrale Rolle bei der Pflege und dem Betrieb einer unternehmensweiten gemeinsamen Infrastruktur in der Anwendung spielte. Die Abteilung unterstützte die Transformation und arbeitete dabei mit der Buchhaltung und den einzelnen Geschäftsbereichen zusammen. Bislang unterstützte das Unternehmen eine gemeinsame Infrastruktur in den Bereichen Informationsinfrastruktur und Informationssicherheit, doch die Einführung eines neuen Governance-Systems im Zuge dieses Projekts hat zu Ergebnissen geführt, die Kobe Steel zu seinen wichtigsten Erfolgen zählt.

Darüber hinaus ist mit der Entwicklung einer Kerngeschäftsinfrastruktur nun ein System vorhanden, das reibungslos auf DX-Strategien der nächsten Generation wie die künftige Nutzung von KI und fortschrittlicher Datenanalyse reagieren kann. Als DX-Promotion-Partner von Kobe Steel wird IBM die Transformation weiterhin unterstützen, indem es die IBM-Programmmanagement-Methoden auch auf andere Anwendungsbereiche als SAP anwendet und den Betrieb und die Wartung weiterhin unterstützt.