Implementierung von S/4HANA für eine verbesserte Standardisierung und stärkere Governance
Kobe Steel hat seine Geschäftsprozesse und Kernsysteme für jede Abteilung in den verschiedenen Geschäftsbereichen individuell optimiert, darunter Stahl, Aluminium, Schmieden, Schweißen, Maschinen, Maschinenbau, Baumaschinen und elektrische Energie.
Obwohl SAP ERP in der Buchhaltungsabteilung der Hauptverwaltung eingeführt wurde, wurde das System aufgrund von ca. 400 Zusatzentwicklungen allein im Bereich der zentralen Buchhaltungsabteilung kompliziert. Infolgedessen gab es Probleme mit Versions-Upgrades und der Wartbarkeit, was die Modernisierung behinderte. Außerdem war die Buchhaltung auf mehrere Systeme verteilt, und es wurden Papierformulare ausgegeben, was die Arbeitsabläufe spezialisierte und ineffizient machte.
Angesichts der näher rückenden Wartungsfristen für SAP ERP war es schwierig, schnell auf geschäftliche Veränderungen zu reagieren und mit den bestehenden, veralteten Systemen zukunftsorientiert zu arbeiten. Es bestand die dringende Notwendigkeit, eine neue gemeinsame ERP-Basis zu schaffen, um die digitale Transformation (DX) im gesamten Unternehmen zu beschleunigen.
Kobe Steel erneuerte seine veralteten und fragmentierten Kernsysteme und baute eine unternehmensweite ERP-Plattform namens KOBELCO-SAP auf. IBM unterstützte den gesamten Prozess von der Konzeption über die Implementierung bis hin zur Übernahme und spielte auch eine zentrale Rolle im Projektmanagement. Die Anordnung der Geschäftsprozesse und Systemfunktionen wurde auf Basis von S/4HANA, dem neuesten Produkt der SAP, komplett neu gestaltet. Die Unternehmenstransformation wurde durch die Verwendung von Standardfunktionen auf der Grundlage des Fit-to-Standard-Prinzips (F2S) durchgeführt.
Ursprünglich war geplant, dass jede Abteilung das SAP-Implementierungsprojekt einzeln durchführt, aber unter dem Gesichtspunkt der Implementierungs- und Wartungskosten wurde beschlossen, mit dem Ziel des gleichzeitigen Betriebs in einer One-Instance-Konfiguration fortzufahren, in der die drei Geschäftsbereiche Technik, Energie und Zentrale eine gemeinsame SAP-Umgebung nutzen. Als anbieterübergreifender Programmmanager förderte IBM die Vereinheitlichung von Implementierungsrichtlinien, Managementmethoden und Master-Design-/Betriebssystemen und trug so zur Konsensbildung zwischen den Geschäftsbereichen und zum erfolgreichen Geschäftsbetrieb bei.
Was die Infrastruktur betrifft, so wurden die Kernsysteme auf AWS aufgebaut, wobei die Server in zwei Regionen installiert wurden, um sowohl Sicherheit als auch Disaster Recovery zu gewährleisten. Durch die Auslagerung der Serververwaltung an AWS konnten auch Betriebslast und IT-Kosten reduziert werden.
Bei diesem Projekt handelte es sich um das erste bereichsübergreifende ERP-Standardisierungsprojekt von Kobe Steel. Der Produktionsbetrieb des neuen Systems mit KOBELCO-SAP verlief reibungslos und löste erfolgreich die zentralen strukturellen Geschäftsprobleme, mit denen Kobe Steel konfrontiert war.
Insbesondere die Nutzungsrate der SAP-Standardfunktionen stieg deutlich von zuvor 6 % auf 82 %. In der Buchhaltungsabteilung der Hauptverwaltung konnte die Zahl der Add-ons, die auf etwa 400 angestiegen war, auf 100 reduziert werden. Durch diese konsequente Standardisierung konnten die Kosten für Neuentwicklung und Wartung drastisch gesenkt und die Flexibilität für zukünftige Versions-Upgrades und -Erweiterungen erhöht werden.
Gleichzeitig entfernte sich das Unternehmen durch die Digitalisierung von Formularen und Online-Abwicklungen von seiner papierbasierten Kultur und erlebte eine zunehmende Unterstützung flexibler Arbeitsformen. Abteilungsübergreifende Zusammenarbeit und Bestätigungsaufgaben wurden dank der Integration der zuvor getrennten Systeme der Zentrale überflüssig, und der Datenzugriff erfolgte in Echtzeit, wodurch sich die Wartezeiten verkürzten. Außerdem wurde die Stärkung der Governance und der Geschäftskontrolle durch die Einführung von Workflows und die Neugestaltung der Stammverwaltung gefördert.
Ein bemerkenswerter Punkt bei dieser Initiative war, dass selbst bei Kobe Steel, das über ein Geschäftsbereichs-System verfügt, die IT-Planungsabteilung eine zentrale Rolle bei der Pflege und dem Betrieb einer unternehmensweiten gemeinsamen Infrastruktur in der Anwendung spielte. Die Abteilung unterstützte die Transformation und arbeitete dabei mit der Buchhaltung und den einzelnen Geschäftsbereichen zusammen. Bislang unterstützte das Unternehmen eine gemeinsame Infrastruktur in den Bereichen Informationsinfrastruktur und Informationssicherheit, doch die Einführung eines neuen Governance-Systems im Zuge dieses Projekts hat zu Ergebnissen geführt, die Kobe Steel zu seinen wichtigsten Erfolgen zählt.
Darüber hinaus ist mit der Entwicklung einer Kerngeschäftsinfrastruktur nun ein System vorhanden, das reibungslos auf DX-Strategien der nächsten Generation wie die künftige Nutzung von KI und fortschrittlicher Datenanalyse reagieren kann. Als DX-Promotion-Partner von Kobe Steel wird IBM die Transformation weiterhin unterstützen, indem es die IBM-Programmmanagement-Methoden auch auf andere Anwendungsbereiche als SAP anwendet und den Betrieb und die Wartung weiterhin unterstützt.
Kobe Steel, Ltd. ist ein umfassender japanischer Hersteller, der 1905 gegründet wurde und sich auf drei Säulen stützt: das Materialgeschäft (Stahl und Aluminium), das Maschinenbaugeschäft (Maschinen, Maschinenbau, Baumaschinen usw.) und das Geschäft mit elektrischer Energie. Durch diese Geschäftsbereiche trägt das Unternehmen zur Lösung sozialer Probleme und zur Entwicklung der Branche bei und verfügt über zahlreiche Stützpunkte in Japan und in Übersee für die globale Geschäftsentwicklung. Außerdem sieht das Unternehmen die Zukunft wie folgt: „Wir stellen uns eine Welt vor, in der die Menschen jetzt und in Zukunft ihre Hoffnungen und Träume erfüllen können und gleichzeitig ein sicheres und prosperierendes Leben genießen.“ Dies ist ein zentraler Unternehmensgrundsatz, denn das Unternehmen arbeitet aktiv an der Verwirklichung einer nachhaltigen Gesellschaft.
Erfahren Sie, wie IBM Consulting Unternehmen bei der Umstellung auf die Cloud unterstützt, um die Produktivität und Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten zu senken.
© Copyright IBM Corporation 2025. IBM, das IBM-Logo ist eine Marke der IBM Corp. und ist in vielen Gerichtsbarkeiten der Welt eingetragen. Dieses Dokument enthält die aktuellsten Informationen zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung und kann von IBM ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Auch in Ländern oder Regionen, in denen IBM tätig ist, sind bestimmte Produkte möglicherweise nicht erhältlich.
Alle angeführten oder beschriebenen Beispiele illustrieren lediglich, wie einige Kunden IBM Produkte verwendet haben und welche Ergebnisse sie dabei erzielt haben. Die tatsächlichen Umgebungskosten und Leistungsmerkmale variieren in Abhängigkeit von den Konfigurationen und Bedingungen des jeweiligen Kunden.