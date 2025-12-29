KIB arbeitet mit IBM zusammen, um seine Integrationslandschaft zu modernisieren und digitales Wachstum und Innovation zu beschleunigen.
Die KIB stand vor wachsenden Herausforderungen mit ihrer veralteten Middleware, die den digitalen Transformationsprozess der Bank behinderte. Diese veraltete Integrationslösung führte zu komplexen Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, mangelnder Flexibilität und hohen Wartungskosten aufgrund manueller Eingriffe und individueller Codierung.
Diese Einschränkungen verlangsamten die Markteinführungszeit, schränkten die Echtzeitverarbeitung ein und beeinträchtigten Skalierbarkeit, Leistung und Customer Experience.
für digitale Dienstleistungen, die den Kunden einen schnelleren Zugang zu neuen Funktionen ermöglichen
Unterstützung eines hohen Kundenaufkommens mit Leichtigkeit
Bereitstellung schneller und reibungsloser digitaler Interaktionen
KIB hat in enger Zusammenarbeit mit IBM Expert Labs eine strategische Transformation eingeleitet, die sich auf den Aufbau einer modernen End-to-End-Integrationsarchitektur mit der IBM webMethods Hybrid Integration-Lösung konzentriert. Diese gemeinsame Anstrengung legte den Grundstein für eine cloudnative, skalierbare und sicherheitsbetonte Middleware-Umgebung, die mit der digitalen Strategie von KIB übereinstimmte.
IBM Experte Labs half bei der Konzeption und Implementierung einer Unternehmensklasse-Integrationsplattform, die 300 wiederverwendbare APIs bereitstellte und ein Open-Banking-Framework schuf, das eine nahtlose Zusammenarbeit mit Fintechs, Nichtbanken-Finanzinstituten (NBFCs) und Drittanbietern ermöglichte. Die Lösung ersetzte Altlast-Systeme durch containerisierte Bereitstellungen, zentralisierte Überwachung und optimiertes Ressourcenmanagement – was den manuellen Aufwand und die Integrationskomplexität drastisch reduzierte.
Die von IBM Expert Labs geleitete Integration hatte messbare Auswirkungen auf das gesamte digitale Ökosystem von KIB. Sie ermöglichte eine um 40 % kürzere Markteinführungszeit für digitale Dienste und einen schnelleren Zugang zu neuen Funktionen für Kunden. Darüber hinaus ermöglichte die Integration eine Vervierfachung des Transaktionsdurchsatzes und bewältigte problemlos ein hohes Kundenaufkommen.
Bei KIB wurden interne Teams befähigt, die Middleware eigenständig zu verwalten und zu betreiben, um so die langfristige Nachhaltigkeit und die Kontrolle über die Integrationslandschaft sicherzustellen. Die Integrationsplattform trug außerdem dazu bei, die Latenz um 60 % zu reduzieren und so schnellere und reibungslose digitale Interaktionen zu ermöglichen.
Durch diese Transformation ist KIB in der Lage, digitale Produkteinführungen zu beschleunigen, die Partnerintegration zu optimieren und die Einhaltung sich wandelnder regulatorischer Standards zu gewährleisten. Mit einer modernen und flexiblen Integrationsarchitektur ist KIB nun in der Lage, schneller Innovationen voranzutreiben, effizient zu skalieren und eine verbesserte Customer Experience über alle digitalen Kanäle hinweg zu bieten.
Die Kuwait International Bank (KIB) ist ein führendes Finanzinstitut, das innovative Banklösungen im Einzelhandel, im Unternehmens- und Investmentsektor anbietet. KIB engagiert sich für digitale Transformation und kundenorientierte Dienstleistungen und spielt eine Schlüsselrolle bei der Weiterentwicklung des kuwaitischen Finanzökosystems durch Technologie- und Compliance-Management.
