Die von IBM Expert Labs geleitete Integration hatte messbare Auswirkungen auf das gesamte digitale Ökosystem von KIB. Sie ermöglichte eine um 40 % kürzere Markteinführungszeit für digitale Dienste und einen schnelleren Zugang zu neuen Funktionen für Kunden. Darüber hinaus ermöglichte die Integration eine Vervierfachung des Transaktionsdurchsatzes und bewältigte problemlos ein hohes Kundenaufkommen.

Bei KIB wurden interne Teams befähigt, die Middleware eigenständig zu verwalten und zu betreiben, um so die langfristige Nachhaltigkeit und die Kontrolle über die Integrationslandschaft sicherzustellen. Die Integrationsplattform trug außerdem dazu bei, die Latenz um 60 % zu reduzieren und so schnellere und reibungslose digitale Interaktionen zu ermöglichen.

Durch diese Transformation ist KIB in der Lage, digitale Produkteinführungen zu beschleunigen, die Partnerintegration zu optimieren und die Einhaltung sich wandelnder regulatorischer Standards zu gewährleisten. Mit einer modernen und flexiblen Integrationsarchitektur ist KIB nun in der Lage, schneller Innovationen voranzutreiben, effizient zu skalieren und eine verbesserte Customer Experience über alle digitalen Kanäle hinweg zu bieten.