Aufbau von Vertrauen und Skalierbarkeit: KAFD revolutioniert das Identitätsmanagement

So ersetzte KAFD ein veraltetes Anmeldesystem durch eine sichere, auf Standards basierende Identitätsebene, um die Erfahrung der Benutzer zu verbessern und zukünftiges Wachstum zu ermöglichen.
Der King Abdullah Financial District (KAFD) gestaltet Riads Zukunft als Smart District, der nahtlose digitale Erfahrungen für Bewohner, Einzelhändler und Unternehmen bieten soll. Mobile Apps und Community-Portale sind zentrale Bestandteile dieser Vision und ermöglichen Dienstleistungen von der Immobilienverwaltung bis hin zu Veranstaltungsbenachrichtigungen.
Mit der Zunahme digitaler Dienste wurde ein sicherer und einheitlicher Zugang unerlässlich – nicht nur aus praktischen Gründen, sondern auch im Hinblick auf die Einhaltung von Vorschriften und den Aufbau von Vertrauen. Die individualisierte Single Sign-On (SSO) Lösung von KAFD konnte jedoch nicht mit modernen Sicherheitsstandards oder dem wachsenden Anwendungsökosystem Schritt halten.
Jede neue Integration erforderte eine individuelle Entwicklung, was die Einführung verlangsamte und die Kosten in die Höhe trieb. Die Benutzer sahen sich mit zahlreichen Weiterleitungen und uneinheitlichen Anmeldeoptionen konfrontiert, während das Fehlen einer zentralen Durchsetzung von Richtlinien die Compliance-Risiken erhöhte. Um die Sicherheit zu verbessern und zukünftiges Wachstum zu unterstützen, benötigte KAFD eine moderne Identitätslösung, die den Branchenstandards entspricht.
Um eine nahtlose Erfahrung in seinem wachsenden digitalen Ökosystem zu gewährleisten, ist KAFD für eine Modernisierung des Identitätsmanagements Kooperationen mit Orange Business Services und IBM eingegangen. Das Team implementierte IBM webMethods Hybrid Integration, das CRM-Systeme mit Microsoft Entra ID (früher Azure AD B2C) verbindet, um eine zentrale, standardbasierte Identitätsebene zu etablieren. Die Lösung unterstützt OAuth 2.0 und OpenID Connect und ermöglicht eine sichere tokenbasierte Authentifizierung und granulare Berechtigungen ohne benutzerdefinierte Codierung.
Durch die Orchestrierung von Identitäts-Workflows über WebMethods beschleunigte KAFD das Onboarding für neue Apps und führte delegierten Zugriff für die Immobilienverwaltung ein. Die hybride Architektur gewährleistet die heutige Compliance und bietet gleichzeitig Flexibilität für künftige Erweiterungen wie Multi-Faktor-Authentifizierung, passwortlose Anmeldung und Social Sign-On - die Grundlage für einen sicheren, skalierbaren Smart District.
Das modernisierte SSO führte zu messbaren Verbesserungen in Bezug auf Sicherheit und Erfahrungen der Benutzer. Die erfolgreiche Anmelderate stieg von 90 % auf 95 %, die Anzahl der Authentifizierungsfehler sank um 30 % und die Plattform verzeichnet seit ihrer Bereitstellung keine Sicherheitsvorfälle. Das Onboarding neuer Anwendungen erfolgt jetzt optimiert und konstant, wodurch eine kundenspezifische Entwicklung entfällt und die Komplexität reduziert wird.
Mit drei bereits integrierten B2C-Apps, wovon weitere in Planung sind, bietet die Lösung eine sichere, skalierbare Identitätsgrundlage, die die Vision von KAFD von einem vollständig vernetzten Smart District unterstützt. Bewohner, Besucher und Unternehmen profitieren von einer einheitlichen Anmeldung, die Komfort mit Compliance verbindet. Mit einer einheitlichen Identitätsebene, die über webMethods Hybrid Integration verwaltet wird, verfügt KAFD nun über die moderne Grundlage, die für KI-unterstützte Zugangsintelligenz und zukünftige Authentifizierungsinnovationen erforderlich ist.
Der King Abdullah Financial District (KAFD) ist ein hochrangiges Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum in Riad, Saudi-Arabien. Als Smart District konzipiert, vereint er modernste Technologie, nachhaltige Infrastruktur und erstklassige Dienstleistungen, um Finanzinstitute, Unternehmen und Bewohner in einem vollständig vernetzten urbanen Ökosystem zu unterstützen.
© Copyright IBM Corporation. April 2026.
IBM, das IBM-Logo und webMethods Hybrid Integration sind Marken der IBM Corp., eingetragen in mehreren Gerichtsbarkeiten weltweit.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.