Aufbau von Vertrauen und Skalierbarkeit: KAFD revolutioniert das Identitätsmanagement

Der King Abdullah Financial District (KAFD) gestaltet Riads Zukunft als Smart District, der nahtlose digitale Erfahrungen für Bewohner, Einzelhändler und Unternehmen bieten soll. Mobile Apps und Community-Portale sind zentrale Bestandteile dieser Vision und ermöglichen Dienstleistungen von der Immobilienverwaltung bis hin zu Veranstaltungsbenachrichtigungen.

Mit der Zunahme digitaler Dienste wurde ein sicherer und einheitlicher Zugang unerlässlich – nicht nur aus praktischen Gründen, sondern auch im Hinblick auf die Einhaltung von Vorschriften und den Aufbau von Vertrauen. Die individualisierte Single Sign-On (SSO) Lösung von KAFD konnte jedoch nicht mit modernen Sicherheitsstandards oder dem wachsenden Anwendungsökosystem Schritt halten.

Jede neue Integration erforderte eine individuelle Entwicklung, was die Einführung verlangsamte und die Kosten in die Höhe trieb. Die Benutzer sahen sich mit zahlreichen Weiterleitungen und uneinheitlichen Anmeldeoptionen konfrontiert, während das Fehlen einer zentralen Durchsetzung von Richtlinien die Compliance-Risiken erhöhte. Um die Sicherheit zu verbessern und zukünftiges Wachstum zu unterstützen, benötigte KAFD eine moderne Identitätslösung, die den Branchenstandards entspricht.