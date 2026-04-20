Konstante, zuverlässige Kommunikation über einen einheitlichen Notification Hub

Die zentrale Messaging-Plattform gewährleistet zeitnahe Benachrichtigungen, einheitliches Branding und eine verbesserte Interaktion im gesamten Smart-District-Ökosystem von KAFD.
Der King Abdullah Financial District (KAFD) gilt bereits als führender Smart District und bietet fortschrittliche Dienstleistungen für Bewohner, Besucher und Unternehmen. Mit dem Wachstum des Ökosystems wurde die Verwaltung von Benachrichtigungen über mehrere Plattformen hinweg jedoch zunehmend komplexer.
Sicherheitswarnungen, kommerzielle Angebote und Service-Updates wurden von separaten Systemen mit jeweils eigener Logik verarbeitet. Dies führte zu doppelten Nachrichten, uneinheitlichem Branding und fehlender zentraler Nachverfolgung. Verzögerungen bei kritischen Warnmeldungen wie Feueralarm oder Zahlungserinnerungen erhöhten das operative Risiko. Um seinen Ruf für Innovation aufrechtzuerhalten und die Erfahrung der Benutzer zu verbessern, benötigte KAFD eine einheitliche Lösung, um die Kommunikation über alle Kanäle hinweg zu orchestrieren.
In Kooperation mit Orange Business Services implementierte KAFD IBM® webMethods Hybrid Integration, um einen zentralisierten Notification Hub zu etablieren. Diese Plattform bündelte Nachrichten aus verschiedenen Systemen an einem einzigen Kontrollpunkt und verwendete einheitliche Vorlagen für die Markenkonstanz. Es wurden Benachrichtigungen per SMS, E-Mail und Push-Funktion und WhatsApp integriert, was eine zuverlässige Zustellung und Sendungsverfolgung in Echtzeit gewährleistet.
Durch den Einsatz von API-gesteuerter Orchestrierung und ereignisbasierter Verarbeitung konnte der Hub doppelten Aufwand vermeiden und die Integrationszeit neuer Kanäle von zwei Wochen auf lediglich zwei bis drei Tage reduzieren. Marketing- und Serviceteams können nun Kampagnen ohne Beteiligung von Entwicklern starten, was die Agilität und Reaktionsfähigkeit verbessert.
Der zentralisierte Notification Hub hat die Kommunikation im gesamten Smart District von KAFD grundlegend verändert. Die Zustellungsrate wurde von 85 % auf 95 % verbessert, um sicherzustellen, dass wichtige Benachrichtigungen und Aktualisierungen die Benutzer zuverlässig erreichen. Jede Nachricht entspricht nun einer konstanten KAFD-Vorlage und einem einheitlichen Tonfall, wodurch eine hundertprozentige Markenkonstanz über alle Kanäle hinweg erreicht wird. Die technische Entwicklung wird einmalig implementiert, wodurch die Integrationszeit für neue Benachrichtigungen von zwei Wochen auf lediglich zwei bis drei Tage reduziert wird.
Marketing- und Kundenservice-Teams können Kampagnen ohne Entwicklerbeteiligung starten, was die Agilität verbessert. Die zentrale Nachverfolgung ermöglicht vollständige Transparenz über alle Kommunikationsvorgänge, die Kunden erhalten, während konstante und zeitnahe Nachrichten Vertrauen aufbauen und die Interaktion mit dem digitalen Ökosystem von KAFD stärken. Diese Integration verbessert nicht nur die heutigen Abläufe, sondern wird auch zur Intelligenzebene für morgen, indem sie saubere, verwaltete Datenpipelines in Echtzeit bereitstellt, die KI-gesteuerte Personalisierung, vorausschauendes Engagement, automatisierte Serviceempfehlungen und intelligentere Strategien für die gesamte Region unterstützen.
Der King Abdullah Financial District (KAFD) ist ein hochrangiges Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum in Riad, Saudi-Arabien. Als Smart District konzipiert, vereint er modernste Technologie, nachhaltige Infrastruktur und erstklassige Dienstleistungen, um Finanzinstitute, Unternehmen und Bewohner in einem vollständig vernetzten urbanen Ökosystem zu unterstützen.
© Copyright IBM Corporation. April 2026.
IBM, das IBM-Logo und webMethods Hybrid Integration sind Marken der IBM Corp., eingetragen in mehreren Gerichtsbarkeiten weltweit.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.