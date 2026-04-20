Der Weg zur Echtzeit-Finanzkontrolle

Die Umstellung fragmentierter Bankverbindungen auf eine optimierte, skalierbare Plattform für Finanzmanagement und betriebliche Effizienz

Person, die mit ihrem Handy eine Transaktion an einem Geldautomaten durchführt
Fragmentierte Bankverbindungen verlangsamten die Berichterstattung und erhöhten das Risiko

Der King Abdullah Financial District (KAFD), eine Smart-City mit Vorreiterposition in Riad, ist als Zentrum für finanzielle Innovation und globale Unternehmen konzipiert. Um diese Vision zu erreichen, benötigte KAFD ein digitales Rückgrat, das komplexe Finanzabläufe mit Geschwindigkeit und Genauigkeit bewältigt. Die Integrationen waren jedoch fragmentiert – jede Bank verwendete unterschiedliche Protokolle und Formate für MT940/MT942-Auszüge. Dies führte zu manuellem Abgleich, Verzögerungen bei der Berichterstattung und häufigen Fehlern.

Eine fehlende Echtzeit-Transparenz gefährdete die finanzielle Steuerung und verlangsamte die Entscheidungsfindung. KAFD benötigte eine sichere, skalierbare Integration, um diese Verbindungen zu vereinheitlichen und präzise, zeitnahe Erkenntnisse zu ermöglichen – die Grundlage für zukünftige Analysen, Forecasting und Automatisierung im gesamten Bezirk.
30 Minuten im Vergleich zu 2–3 Stunden

der Abgleichzeit

 50 % Reduktion

des manuellen Workloads

 50 % Reduktion

von Fehlern
Durch die Einführung der webMethods Hybrid Integration Plattform haben wir komplexe Bankverbindungen in einem einzigen Gateway vereint. Diese Transformation ermöglichte uns einen Echtzeit-Überblick über unsere Liquiditätslage, reduzierte den manuellen Aufwand und schuf eine skalierbare Grundlage für zukünftiges Wachstum.
Ahmad Ezzeir Digital Technology Director KAFD
Eine zentrale Plattform, die Integrationen und automatisierten Abgleich vereinfacht

In Kooperation mit Orange Business Services entschied sich KAFD für IBM webMethods Hybrid Integration als strategische Unterstützung, um Systeme zu vereinheitlichen, Abläufe zu modernisieren und die Customer Experience zu verbessern.

Die Plattform ersetzte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen durch eine zentrale Integration und bündelte alle Bankinteraktionen in einem einzigen Secure Gateway. Sie standardisierte Nachrichtenformate, automatisierte Workflows und ersetzte manuelle Prozesse, die zuvor Verzögerungen und Fehler verursachten. Mit API-gesteuerter Konnektivität, Prozessorchestrierung und Echtzeitüberwachung bot die Lösung einen einheitlichen Ansatz für die Verwaltung von Finanzdaten. Durch die Hybridarchitektur wurde die Kompatibilität mit lokalen ERP-Systemen sichergestellt und gleichzeitig die Cloud-Skalierbarkeit für zukünftiges Wachstum genutzt. Dadurch kann KAFD neue Banken schnell und ohne individuelle Entwicklung integrieren.
Transparenz, die schnellere Entscheidungen ermöglicht

Die Auswirkungen waren transformativ. KAFD reduzierte den manuellen Arbeitsaufwand um 50 %, senkte die Fehlerquote um 50 % und verkürzte die Abgleichzeit von 2–3 Stunden auf lediglich 30 Minuten. Der Echtzeit-Einblick in die Liquiditätslage stärkte die Finanz-Governance und verbesserte die Compliance, indem Entscheidungsträger souverän schneller handeln konnten

Dank der Skalierbarkeit der Plattform konnte KAFD von einer Bank auf mehrere Finanzinstitute expandieren, und zwar ausschließlich durch Konfiguration statt durch individuelle Entwicklung. Diese Integrationsfunktion unterstützt die umfassendere Vision von KAFD, zu einem globalen Finanzzentrum zu werden, in dem Technologie Transparenz, betriebliche Agilität und nachhaltiges Wachstum ermöglicht. 

Über den King Abdullah Financial District

Der King Abdullah Financial District (KAFD) ist ein hochrangiges Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum in Riad, Saudi-Arabien. Als Smart District konzipiert, vereint er modernste Technologie, nachhaltige Infrastruktur und erstklassige Dienstleistungen, um Finanzinstitute, Unternehmen und Bewohner in einem vollständig vernetzten urbanen Ökosystem zu unterstützen.

 Lösungskomponente IBM® webMethods Hybrid Integration
Integration für das KI-Zeitalter neu gedacht

KI-gestützte Automatisierung skaliert die Agilität über APIs, Apps, Events, Dateien und B2B/EDI hinweg

  1. Mehr erfahren
Rechtshinweise

© Copyright IBM Corporation. April 2026.

IBM, das IBM-Logo und webMethods Hybrid Integration sind Marken der IBM Corp., eingetragen in mehreren Gerichtsbarkeiten weltweit.

Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden. 