Der Weg zur Echtzeit-Finanzkontrolle

Die Umstellung fragmentierter Bankverbindungen auf eine optimierte, skalierbare Plattform für Finanzmanagement und betriebliche Effizienz
Der King Abdullah Financial District (KAFD), eine Smart-City mit Vorreiterposition in Riad, ist als Zentrum für finanzielle Innovation und globale Unternehmen konzipiert. Um diese Vision zu erreichen, benötigte KAFD ein digitales Rückgrat, das komplexe Finanzabläufe mit Geschwindigkeit und Genauigkeit bewältigt. Die Integrationen waren jedoch fragmentiert – jede Bank verwendete unterschiedliche Protokolle und Formate für MT940/MT942-Auszüge. Dies führte zu manuellem Abgleich, Verzögerungen bei der Berichterstattung und häufigen Fehlern.
Eine fehlende Echtzeit-Transparenz gefährdete die finanzielle Steuerung und verlangsamte die Entscheidungsfindung. KAFD benötigte eine sichere, skalierbare Integration, um diese Verbindungen zu vereinheitlichen und präzise, zeitnahe Erkenntnisse zu ermöglichen – die Grundlage für zukünftige Analysen, Forecasting und Automatisierung im gesamten Bezirk.
der Abgleichzeit
des manuellen Workloads
von Fehlern
In Kooperation mit Orange Business Services entschied sich KAFD für IBM webMethods Hybrid Integration als strategische Unterstützung, um Systeme zu vereinheitlichen, Abläufe zu modernisieren und die Customer Experience zu verbessern.
Die Plattform ersetzte Punkt-zu-Punkt-Verbindungen durch eine zentrale Integration und bündelte alle Bankinteraktionen in einem einzigen Secure Gateway. Sie standardisierte Nachrichtenformate, automatisierte Workflows und ersetzte manuelle Prozesse, die zuvor Verzögerungen und Fehler verursachten. Mit API-gesteuerter Konnektivität, Prozessorchestrierung und Echtzeitüberwachung bot die Lösung einen einheitlichen Ansatz für die Verwaltung von Finanzdaten. Durch die Hybridarchitektur wurde die Kompatibilität mit lokalen ERP-Systemen sichergestellt und gleichzeitig die Cloud-Skalierbarkeit für zukünftiges Wachstum genutzt. Dadurch kann KAFD neue Banken schnell und ohne individuelle Entwicklung integrieren.
Die Auswirkungen waren transformativ. KAFD reduzierte den manuellen Arbeitsaufwand um 50 %, senkte die Fehlerquote um 50 % und verkürzte die Abgleichzeit von 2–3 Stunden auf lediglich 30 Minuten. Der Echtzeit-Einblick in die Liquiditätslage stärkte die Finanz-Governance und verbesserte die Compliance, indem Entscheidungsträger souverän schneller handeln konnten
Dank der Skalierbarkeit der Plattform konnte KAFD von einer Bank auf mehrere Finanzinstitute expandieren, und zwar ausschließlich durch Konfiguration statt durch individuelle Entwicklung. Diese Integrationsfunktion unterstützt die umfassendere Vision von KAFD, zu einem globalen Finanzzentrum zu werden, in dem Technologie Transparenz, betriebliche Agilität und nachhaltiges Wachstum ermöglicht.
Der King Abdullah Financial District (KAFD) ist ein hochrangiges Geschäfts- und Lifestyle-Zentrum in Riad, Saudi-Arabien. Als Smart District konzipiert, vereint er modernste Technologie, nachhaltige Infrastruktur und erstklassige Dienstleistungen, um Finanzinstitute, Unternehmen und Bewohner in einem vollständig vernetzten urbanen Ökosystem zu unterstützen.
© Copyright IBM Corporation. April 2026.
IBM, das IBM-Logo und webMethods Hybrid Integration sind Marken der IBM Corp., eingetragen in mehreren Gerichtsbarkeiten weltweit.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Clientkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.