Der Weg zur Echtzeit-Finanzkontrolle

Der King Abdullah Financial District (KAFD), eine Smart-City mit Vorreiterposition in Riad, ist als Zentrum für finanzielle Innovation und globale Unternehmen konzipiert. Um diese Vision zu erreichen, benötigte KAFD ein digitales Rückgrat, das komplexe Finanzabläufe mit Geschwindigkeit und Genauigkeit bewältigt. Die Integrationen waren jedoch fragmentiert – jede Bank verwendete unterschiedliche Protokolle und Formate für MT940/MT942-Auszüge. Dies führte zu manuellem Abgleich, Verzögerungen bei der Berichterstattung und häufigen Fehlern.

Eine fehlende Echtzeit-Transparenz gefährdete die finanzielle Steuerung und verlangsamte die Entscheidungsfindung. KAFD benötigte eine sichere, skalierbare Integration, um diese Verbindungen zu vereinheitlichen und präzise, zeitnahe Erkenntnisse zu ermöglichen – die Grundlage für zukünftige Analysen, Forecasting und Automatisierung im gesamten Bezirk.