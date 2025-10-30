Jettime, eine führende dänische Charterfluggesellschaft und ein Unternehmen für Flugzeuge, Crew, Wartung und Versicherung (ACMI), verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung darin, Reisenden dabei zu helfen, ihre Ziele bequem und pünktlich zu erreichen.

In einer Branche mit geringen Gewinnmargen ist die betriebliche Effizienz entscheidend, insbesondere für kleinere Fluggesellschaften wie Jettime. Ungenauigkeiten bei der langfristigen Personalplanung können sowohl die Kosten als auch die Servicequalität erheblich beeinflussen. Und für Drittanbieter erschweren schwankende Flugvolumina das Personal-Forecasting.

Carsten Stenhøj Schiøtz, Senior Business Controller bei Jettime, erinnert sich: „Wir sind berühmt für unser freundliches und serviceorientiertes Kabinenpersonal und unsere Piloten, aber wir hatten Mühe, sie auf die effizienteste Weise zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen.“ Im Gegensatz zu Fluggesellschaften mit Drehkreuzen können die Crews von Jettime in Finnland starten, nach Griechenland fliegen und in Schweden landen. Die Bewältigung dieser Komplexität – bei gleichzeitiger Einhaltung von Arbeitsgesetzen und Luftverkehrsvorschriften – erfordert eine präzise Koordination.

Jahrelang verließ sich das Crew-Planungsteam auf eine riesige Excel-Tabelle, die nur eine begrenzte Anzahl von Regeln verarbeiten konnte und oft zu unzuverlässigen Ergebnissen führte. Als die Flugpläne immer komplexer wurden, wurde klar, dass dieser manuelle Ansatz mit den betrieblichen Anforderungen von Jettime nicht mehr Schritt halten konnte.