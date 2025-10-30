KI-gestützte Lösung verkürzt die Planung von Tagen auf Stunden
Jettime, eine führende dänische Charterfluggesellschaft und ein Unternehmen für Flugzeuge, Crew, Wartung und Versicherung (ACMI), verfügt über fast zwei Jahrzehnte Erfahrung darin, Reisenden dabei zu helfen, ihre Ziele bequem und pünktlich zu erreichen.
In einer Branche mit geringen Gewinnmargen ist die betriebliche Effizienz entscheidend, insbesondere für kleinere Fluggesellschaften wie Jettime. Ungenauigkeiten bei der langfristigen Personalplanung können sowohl die Kosten als auch die Servicequalität erheblich beeinflussen. Und für Drittanbieter erschweren schwankende Flugvolumina das Personal-Forecasting.
Carsten Stenhøj Schiøtz, Senior Business Controller bei Jettime, erinnert sich: „Wir sind berühmt für unser freundliches und serviceorientiertes Kabinenpersonal und unsere Piloten, aber wir hatten Mühe, sie auf die effizienteste Weise zur richtigen Zeit an den richtigen Ort zu bringen.“ Im Gegensatz zu Fluggesellschaften mit Drehkreuzen können die Crews von Jettime in Finnland starten, nach Griechenland fliegen und in Schweden landen. Die Bewältigung dieser Komplexität – bei gleichzeitiger Einhaltung von Arbeitsgesetzen und Luftverkehrsvorschriften – erfordert eine präzise Koordination.
Jahrelang verließ sich das Crew-Planungsteam auf eine riesige Excel-Tabelle, die nur eine begrenzte Anzahl von Regeln verarbeiten konnte und oft zu unzuverlässigen Ergebnissen führte. Als die Flugpläne immer komplexer wurden, wurde klar, dass dieser manuelle Ansatz mit den betrieblichen Anforderungen von Jettime nicht mehr Schritt halten konnte.
Jettime ging eine Partnerschaft mit dem IBM Gold Geschäftspartner CogniTech ein, nachdem das Unternehmen die IBM® Planning Analytics-Lösung in Aktion gesehen hatte.
Theis Hartvig Poulsen, Client Manager bei CogniTech, fügt hinzu: „Viele denken, dass IBM Planning Analytics nur ein Budgetierungstool ist – mit etwas Kreativität können mit ihm aber auch die schwierigsten Planungsherausforderungen gelöst werden.“
Nach einer erfolgreichen Machbarkeitsstudie verbrachten Jettime und CogniTech sechs Monate damit, die Lösung bereitzustellen, sie mit Crew- und Datensystemen zu implementieren und Regeln zur Optimierung der Crew-Auslastung zu konfigurieren.
Stenhøj Schiøtz reflektiert die Transformation: „Nicht viele Menschen glaubten, dass wir Erfolg haben würden. Ohne die Aufgeschlossenheit und die Lernbereitschaft, die wir bei CogniTech erlebt haben, hätten wir das nicht geschafft.“
Die Personalplanungslösung bietet Jettime einen umfassenden Überblick über seine Flotte und Flüge und berechnet den Personalbedarf auf der Grundlage von Verfügbarkeit, Standort und Produktionsart.
Nach dem Abschluss des Go-Live von IBM Planning Analytics hat Jettime eine größere Genauigkeit, Transparenz und Effizienz im Forecasting-Prozess erreicht. Dadurch konnte das Unternehmen hohe sechsstellige Einsparungen erzielen.
Stenhøj Schiøtz sagt: „Wir hatten gerade unser erstes Teamplanungsmeeting für das kommende Jahr und IBM Planning Analytics hat perfekt funktioniert. Wir sehen bereits viel mehr Vertrauen in die Zahlen im Vergleich zu unserem vorherigen Modell, und mit den Regeln und der Logik, die in die Lösung eingebettet sind, sollte sie umso genauer werden, je mehr wir sie verwenden.“
Jettime hat den Zeitaufwand für das Forecasting von Crew-Paaren von sechs Tagen auf nur drei Stunden reduziert. Dies hat die Effizienz verbessert und hilft der Fluggesellschaft, bis zu fünf Jahre in die Zukunft zu planen, was die Finanz- und Personalbudgets unterstützt.
Aufbauend auf dem Erfolg des Personalplanungsmodells erkundet Jettime weitere Anwendungsfälle, darunter Flottenplanung, Preissimulation, Wartung und finanzielles Forecasting.
Stenhøj Schiøtz schließt mit der Feststellung: „Wir haben bereits Interesse von anderen Fluggesellschaften an der Nutzung von IBM Planning Analytics zur Entwicklung einer so umfassenden Planungslösung erhalten. Soweit wir wissen, hat noch nie jemand eine solche Lösung für eine Fluggesellschaft entwickelt. Ich bin stolz darauf, diese Innovation mit Unterstützung von IBM und CogniTech zu Jettime zu bringen.“
Jettime A/S ist eine unabhängige, in privatem Besitz befindliche dänische Fluggesellschaft, die im Juni 2020 gegründet wurde. Die Fluggesellschaft befördert Reisende im Auftrag führender Reiseveranstalter in Skandinavien, darunter TUI, Bravo Tours, Apollo, Ving und Club La Santa, zu und von ihren Zielen. Das Unternehmen führt auch Flüge im Auftrag anderer Fluggesellschaften wie Air Greenland, SAS und Finnair durch. Mit rund 540 Mitarbeitern an den Standorten Kopenhagen, Billund, Helsinki und Stockholm betreibt Jettime 14 Passagierflugzeuge vom Typ Boeing 737 NG. Die firmeneigene technische Abteilung am Flughafen Kopenhagen wartet diese Flugzeuge.
CogniTech wurde 2019 gegründet und ist ein führender IBM Business Partner in Dänemark, IBM Planning Analytics und IBM Business Analytics Enterprise. Mit einem Team von über 25 Mitarbeitern möchte CogniTech langfristige Partnerschaften aufbauen und seinen Kunden dabei helfen, datengesteuerte Entscheidungen zu treffen.
