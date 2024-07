Die JAL-Gruppe, die Muttergesellschaft von Japan Airlines, hat eine Vision: Sie will die am meisten bevorzugte und geschätzte Fluggesellschaft der Welt sein. Eine veraltete IT-Infrastruktur behinderte jedoch die digitale Transformation. Um eine flexible IT-Umgebung zu schaffen, die sich an die sich ändernden Geschäftsanforderungen anpassen lässt, haben Japan Airlines und seine IT-Tochtergesellschaft JAL Information Technology Co. Ltd. (JAL INFOTEC) IBM mit dem Aufbau einer Hybrid-Cloud-Infrastruktur auf IBM Cloud® beauftragt.