Als die Pandemie ausbrach, hatte die Luftfahrt mit unmittelbaren, tiefgreifenden Auswirkungen zu kämpfen. Mit der Verschärfung der weltweiten Reisebeschränkungen ging die Zahl der Passagierlinienflüge drastisch zurück und es war unklar, wann sich die Nachfrage erholen würde. Japan Airlines Co., Ltd. (JAL) war kurz davor, die nächste Phase seiner digitalen Transformationspläne einzuleiten, und stand nun vor einem Dilemma: Sollte man das Innovationstempo bremsen oder die ehrgeizige Agenda vorantreiben? JAL hat sich das Ziel gesetzt, die beliebteste Fluggesellschaft der Welt zu werden. Um sich in einem überfüllten Markt von der Konkurrenz abzuheben, entwickelte das Unternehmen eine Strategie, bei der Umwelt-, Sozial- und Unternehmensführungswerte (ESG) im Mittelpunkt standen. Als ersten Schritt hin zu diesem Ziel setzte das Unternehmen auf eine weitreichende digitale Transformation. Herr Takafumi Asako, Manager, General Administration Systems, IT Planning & Promotion Department bei JAL, erinnert sich: „Seit vielen Jahren verlassen wir uns auf SAP-ERP-Anwendungen, um unser Geschäft zu unterstützen. Dann standen das EOS [Ende des Servicezeitraums] von SAP ECC (für das Finanz- und Rechnungswesen), SAP EC-CS (für die Konsolidierung) und Business Warehouse im Jahr 2025 bevor. Wir mussten uns der Herausforderung stellen, ein Finanzsystem der nächsten Generation zu entwickeln, und in diesem Zusammenhang auch die Frage, ob wir mit SAP ERP weitermachen und auf S/4HANA upgraden wollten, beantworten.“ Für JAL ist die Verbesserung der betrieblichen Agilität seit langem ein zentrales Anliegen. Durch den Ersatz manueller, papierbasierter Prozesse durch automatisierte Arbeitsabläufe in SAP S/4HANA wollte das Unternehmen tiefere Einblicke in seine Finanzleistung gewinnen, um in einem anspruchsvollen Geschäftsumfeld Erfolg zu haben. Als JAL sich darauf vorbereitete, sein Umstrukturierungsprojekt in Angriff zu nehmen, brachte die Pandemie die Luftfahrtbranche zum Stillstand. Das Unternehmen beschloss, seine Pläne unter einer Bedingung weiterzuverfolgen. Herr Asako erklärt: „Wir haben uns dafür entschieden, unsere Initiative zur digitalen Transformation mit diesem Projekt fortzusetzen, da wir wussten, dass IBM uns ausgewählte Leute zur Verfügung stellen konnte, die über umfassende Erfahrung mit SAP S/4HANA-Migrationen verfügten.“

Startschuss JAL beauftragte IBM Consulting® mit der Entwicklung einer neuen Plattform für Erkenntnisse, einschließlich neuer, auf seine ESG-Verpflichtungen abgestimmter Arbeitsabläufe. Die beiden Unternehmen können auf eine langjährige erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken. 2002 entschied sich JAL im Hinblick auf das Deployment von eJAL für IBM. Diese benutzerdefinierte Finanz- und Buchhaltungsplattform basiert auf SAP-Lösungen. Für die primäre Infrastruktur hat das Unternehmen eine Hybrid-Cloud-Plattform namens CIEL/S auf der Grundlage von Amazon Web Services (AWS) eingeführt. „Wir arbeiten seit der Einführung von eJAL mit IBM zusammen und das Unternehmen verfügt über ein fundiertes Verständnis unseres Geschäfts“, kommentiert Herr Asako. „IBM Consulting erstellte ein ausgewogenes Angebot, was für uns ein entscheidender Faktor bei der Auswahl von IBM für dieses Projekt war.“ Nach zahlreichen Gesprächen entschieden sich JAL und IBM Consulting für ein umfassendes Upgrade der eJAL-Plattform auf SAP S/4HANA, um Geschäftsprozesse zu beschleunigen und Innovationen voranzutreiben. Im Einklang mit seiner cloudorientierten Strategie stellte JAL das neue System auf SAP HANA Enterprise Cloud (HEC) mit AWS bereit und konnte so von seinen SAP ECC/EC-CS-Anwendungen weg wechseln. Herr Asako sagt: „Wir haben uns für die Cloud entschieden, um den Wartungs- und Verwaltungsaufwand zu reduzieren und unser IT-Personal für wertschöpfende Tätigkeiten einsetzen zu können. Die Cloud macht es auch einfacher, die Serverressourcen in Zeiten hoher Nachfrage elastisch zu erhöhen und unsere Systeme im Falle eines Störungsszenarios wiederherzustellen. Wir haben uns für SAP HEC mit AWS entschieden, weil es sicher und nahtlos mit CIEL/S, unserer internen Hybrid-Cloud-Infrastruktur, kompatibel ist.“

Unter der Anleitung von IBM entschied sich JAL für SAP Analysis for Microsoft Office und SAP Analytics Cloud. Die Lösungen bildeten eine neue Finanzberichterstattungsplattform, die JAL einen Überblick über den Cashflow, die Kosten, die gemeinsam genutzten Assets und mehr im gesamten Unternehmen bietet. Dank der neuen Plattform kann JAL nun auf manuelle, auf Tabellenkalkulationen basierende Analyseprozesse verzichten und hat die Genauigkeit und Geschwindigkeit seiner Planungs- und Prognoseaktivitäten verbessert. Um die durch landesweite Lockdowns und Reisebeschränkungen während der Pandemie entstandenen Herausforderungen zu bewältigen, leistete IBM Consulting Pionierarbeit mit einem 100%-igen Remote-Ansatz für das Projekt. Der Remote-Ansatz brachte unerwartete, hervorragende Vorteile mit sich, wie Herr Asako erläutert: „Wenn ein Problem auftaucht, können sich die Projektmitglieder sofort online zusammensetzen und intensive Gespräche führen. Diese enge Kommunikation ist einer der Gründe dafür, dass das Projekt reibungslos und ohne Verzögerungen verlief.“

Fahrt aufnehmen Dank IBM konnte JAL sein neues eJAL-System termingerecht in Betrieb nehmen, sodass das Unternehmen früher von den Vorteilen profitieren konnte. Frau Miho Samizu, Vice President, ERP & Internal IT Systems Solutions, Business Solutions bei JAL Infotec, erklärt: „Unser eJAL-System hat viele Peripheriesysteme, und die verantwortlichen Teams sind auf JAL und JAL Infotec verteilt. Das machte es schwierig, den unterschiedlichen Geschäftsanforderungen gerecht zu werden. Mit Hilfe von IBM Consulting haben wir aber unseren Stakeholdern während der Probeläufe gut zugehört und konnten ihre Bedenken bezüglich der Migration erfolgreich ausräumen.“ Tomohiko Shimoda, Director, General Administration Systems, IT Planning & Promotion Department bei JAL, fügt hinzu: „Aufgrund der COVID-19-Pandemie stellte es eine Herausforderung dar, den geplanten Projektzeitplan einzuhalten. Daher war es sehr wichtig, dass wir die Migration fristgerecht abschließen konnten. Unser Erfolg bei diesem Projekt wurde als Referenzwissen internalisiert.“ Heute hat JAL seine geschäftskritischen SAP-Lösungen gestrafft und optimiert. In Zusammenarbeit mit IBM hat das Unternehmen die Anzahl der SAP-Add-Ons von 1260 auf 500 reduziert. Das Unternehmen hat auch neue Funktionen aktiviert, darunter die Unterstützung von Bankers' Automated Clearing System (BACS)-Zahlungen für JAL-Mitarbeitende in Großbritannien. Seit der Migration von eJAL zu SAP HEC mit AWS profitiert JAL von einer Plattform, die auf eine hohe Verfügbarkeit und eine gleichbleibend hohe Leistung ausgelegt ist und eine hervorragende Servicekontinuität für das Unternehmen und seine Kunden unterstützt. Herr Asako sagt: „Wir konnten die Kosten für den Betrieb und die Wartung des Kernsystems wie erwartet senken. Als die Serverlast in einigen unserer Peripheriesysteme kurz nach der Migration anstieg, haben wir vorübergehend zusätzliche Rechenressourcen bereitgestellt. Danach konnten wir die Ressourcen schrittweise reduzieren und auf einen stabilen Betrieb umstellen, was ein weiterer Vorteil von AWS ist.“ Durch den Wechsel in die Cloud konnte das Unternehmen den Verwaltungsaufwand für seine IT-Teams reduzieren. Herr Hiroshi Takamura, EPR & Internal IT Systems Solutions bei JAL Infotec, erklärt: „Wir haben IBM gebeten, das SAP S/4HANA-Frontend an das anzupassen, was wir gewohnt waren. Dies ermöglicht uns ein effizientes Arbeiten.“ Seit der Druck durch die Pandemie nachlässt, nutzt JAL die neuen Erkenntnisse aus eJAL, um den Service für seine Kunden zu verbessern und die Effizienz zu steigern. So analysiert das Unternehmen beispielsweise die Kosten pro Flug detaillierter als je zuvor, visualisiert Daten und erstellt Dashboards, um datengestützte Entscheidungen nahezu in Echtzeit zu ermöglichen. Herr Shimoda fährt fort: „Nach dem Projekt mit IBM konnten wir nicht nur Monats-, sondern auch Quartals- und Jahresabschlüsse ohne Verzögerung verarbeiten. Die erzielten Ergebnisse wurden unternehmensweit hoch bewertet. Die erzielten Ergebnisse wurden im gesamten Unternehmen hoch bewertet.“ Herr Asako fasst zusammen: „Wir machen nach und nach Fortschritte in Richtung komplexerer und agilerer Analysen. Wir sind sehr zufrieden mit IBM, das uns das Team und das Know-how zur Verfügung gestellt hat, die unser SAP S/4HANA-Projekt zum Erfolg geführt haben.Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit IBM, um den geschäftlichen Nutzen unserer Investition in SAP S/4HANA zu maximieren.“