IO River ermöglicht Unternehmen, das volle Potenzial von Multi-Edge-Architekturen zu entfalten, indem der Datenverkehr intelligent geroutet und Rechenleistungen über mehrere Edge-Anbieter bereitgestellt werden. Da Multi-Edge-Strategien immer komplexer werden, müssen die Richtlinien zur Steuerung des Datenverkehrs die Leistung, Kosten und Verfügbarkeit optimieren – und zwar in großem Maßstab.

Diese hochgranularen Richtlinien müssen letztendlich auf der DNS-Ebene umgesetzt werden, wo selbst kleine Einschränkungen die Betriebszeit und die Erfahrung beeinträchtigen können. IO River war zuvor auf einen einzigen DNS-Anbieter angewiesen und sah sich mit Einschränkungen hinsichtlich Redundanz und Flexibilität konfrontiert. Da DNS eine kritisch, entscheidend Abhängigkeit darstellt, könnte jede Schwäche direkte Auswirkungen auf das Traffic-Routing, die Zuverlässigkeit der Plattform und das Kundenvertrauen haben.