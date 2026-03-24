IO River nutzt IBM NS1 CONNECT, um eine granulare und resilient Verkehrssteuerung zu ermöglichen.
IO River ermöglicht Unternehmen, das volle Potenzial von Multi-Edge-Architekturen zu entfalten, indem der Datenverkehr intelligent geroutet und Rechenleistungen über mehrere Edge-Anbieter bereitgestellt werden. Da Multi-Edge-Strategien immer komplexer werden, müssen die Richtlinien zur Steuerung des Datenverkehrs die Leistung, Kosten und Verfügbarkeit optimieren – und zwar in großem Maßstab.
Diese hochgranularen Richtlinien müssen letztendlich auf der DNS-Ebene umgesetzt werden, wo selbst kleine Einschränkungen die Betriebszeit und die Erfahrung beeinträchtigen können. IO River war zuvor auf einen einzigen DNS-Anbieter angewiesen und sah sich mit Einschränkungen hinsichtlich Redundanz und Flexibilität konfrontiert. Da DNS eine kritisch, entscheidend Abhängigkeit darstellt, könnte jede Schwäche direkte Auswirkungen auf das Traffic-Routing, die Zuverlässigkeit der Plattform und das Kundenvertrauen haben.
IO River entschied sich für IBM® NS1 Connect wegen seiner Flexibilität, Konfigurierbarkeit und sauberen API-Integration. Andere Anbieter erforderten komplexere Implementierungen und verfügten nicht über die Funktionalität, um hochgranularitätsbasierte Routing-Logik zu unterstützen.
IO River integrierte IBM NS1 Connect Traffic Steering direkt in seine Plattform und wandelte DNS von einer statischen Konfigurationsschicht in eine dynamische Entscheidungsmaschine um. Mithilfe von NS1-Filterketten übersetzt IO River komplexe, kundenspezifische Richtlinien in präzise DNS-Logik, einschließlich ASN-basiertem Routing. Durch die Integration wurde die Redundanz verbessert, die Abhängigkeit von einem einzelnen DNS-Anbieter verringert und die Plattform kann skaliert werden, wenn neue Edge-Anbieter und Routing-Strategien eingeführt werden.
Seit der Implementierung von IBM NS1 Connect verzeichnet IO River eine Verfügbarkeit von 100 %. Die Auswirkungen auf die Architektur waren unmittelbar: Die Verfügbarkeit in der gesamten Edge-Ebene wurde erhöht und die allgemeine Ausfallsicherheit der Plattform verbessert.
Durch die Unterstützung mehrerer DNS-Anbieter reduzierte IO River das Abhängigkeitsrisiko und erhöhte das Vertrauen in die Zuverlässigkeit sowohl für interne Teams als auch für Kunden. DNS ist kein begrenzender Faktor mehr, sondern ermöglicht fortschrittliche Traffic-Routing-Funktionen, einschließlich ASN-basierter Steuerung. Die Plattform verfügt nun über eine skalierbare Grundlage, um zukünftige Leistung und die wachsenden Anforderungen von Edge-Architekturen zu unterstützen.
IO River ist die Heimat für Multi-Edge-Lösungen, die es Unternehmen ermöglichen, Traffic Steering und Edge Compute über mehrere Edge-Provider hinweg zu entwickeln, bereitstellen und zu verwalten und dabei Leistung, Kosten und Verfügbarkeit zu optimieren.
IBM® NS1 Connect bietet intelligentes, API-basiertes DNS und Traffic Steering, das komplexe Routing-Richtlinien in präzise, leistungsstarke Entscheidungen umsetzt. Mit fortschrittlichen Funktionen wie Filterketten und ASN-basiertem Routing können Unternehmen die Widerstandsfähigkeit, Verfügbarkeit und Kontrolle in Multi-Cloud- und Multi-Edge-Umgebungen verbessern.
© Copyright IBM Corporation. März 2026.
IBM, das IBM Logo und IBM NS1 Connect sind Marken der IBM Corp., die in vielen Gerichtsbarkeiten weltweit registriert sind.
Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.