Concert hat dazu beigetragen, die erstklassige Cybersicherheitsposition von IBM auf ein neues Niveau der Effektivität zu heben, indem es Möglichkeiten aufgedeckt hat, die mit herkömmlichen Methoden möglicherweise nicht zutage getreten wären. Concert ergänzt nicht nur den bisherigen Sicherheitsansatz des Unternehmens, sondern verbessert ihn auch, indem es auf der Ausnutzbarkeit basierende Erkenntnisse liefert, die dazu beitragen, die Alarmmüdigkeit zu verringern und Schwachstellen deutlicher in den Fokus zu rücken. Diese zusätzliche Intelligenzebene baut auf einem starken Fundament auf und verschafft den Teams einen Vorteil beim proaktiven Bedrohungsmanagement.

Die Lösung hat zu greifbaren Ergebnissen geführt. Concert analysierte 874 Anwendungen in nur 24 Stunden1 und identifizierte dabei 32 % mehr Schwachstellen mit hoher Priorität im Vergleich zu herkömmlichen Methoden.2 Darüber hinaus deckte Concert etwa 70 weniger schwerwiegende allgemeine Schwachstellen und Gefährdungen (CVEs) auf, die ein echtes Risiko darstellten, aber möglicherweise nicht priorisiert worden wären, wenn sie ausschließlich anhand des Scoring-Systems für gängige Schwachstellen bewertet worden wären.3 Um die Effizienz weiter zu steigern, hat Concert das Problem der Alarmmüdigkeit durch eine Straffung der Sicherheitsfokussierung angegangen, was zu einer Reduzierung der Alarme mit niedriger Priorität um 67 % geführt hat.4 Schließlich identifizierte die Technologie 15 % mehr Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsrisiko als bei früheren Bewertungen5

Der Erfolg der Client-Zero-Initiative von IBM versetzt das Unternehmen in die Lage, noch robustere, intelligentere und effizientere Cybersicherheitsmaßnahmen anzubieten und seinen Kunden letztendlich sicherere Produkte und Dienstleistungen bereitzustellen. Mit Blick auf die Zukunft plant der CIO von IBM, die Integrationsfunktionen von Concert zu nutzen, um die Sicherheit früher in den Entwicklungslebenszyklus zu verlagern und so die kontinuierliche Ausweitung der „Secure-by-Design“-Kultur von IBM zu fördern. Das Ziel ist es, ein intelligenteres Unternehmen aufzubauen – eines, das noch effizienter, vorausschauender und sicherer ist.