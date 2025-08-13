Die Entscheidung des Unternehmens, die IBM SevOne-Lösung einzuführen, war auf die Notwendigkeit zurückzuführen, die Netzwerk-Observability zu modernisieren und die Abhängigkeit von Tools von Drittanbietern zu reduzieren. Der Migrationsprozess war umfangreich und erforderte eine sorgfältige Planung und Zusammenarbeit mit dem SevOne-Team. Die Bereitstellung war dank der virtualisierten Umgebung von IBM relativ einfach, aber die Migration eines riesigen Bestands an Geräten über mehrere Regionen hinweg stellte eine große Herausforderung dar.

SevOne bot eine umfassende Lösung mit einer Vielzahl von Überwachungsmetriken und prädiktiven Analysemöglichkeiten. Mit dieser Lösung konnte IBM mehrere ältere Netzwerküberwachungs-Tools in einer einzigen Plattform konsolidieren, was den Betrieb vereinfachte und die Effizienz steigerte. Die enge Zusammenarbeit zwischen der IBM CIO-Organisation und dem SevOne-Entwicklungsteam ermöglichte eine kontinuierliche Verbesserung und Anpassung der Lösung an die sich entwickelnden Bedürfnisse von IBM.

Sean Davies, Lead Architect for Tools and Automation, IBM CIO Global Enterprise Network, hob die Bedeutung dieser Umstellung hervor: „SevOne hat uns einen wahren ‚Süßwarenladen‘ mit einer Vielzahl an neuen Metriken und Indikatoren geliefert, der unsere bisherigen Tools weit übertrifft. Die Möglichkeit, die Netzwerkleistung proaktiv zu überwachen und vorherzusagen, war für uns ein entscheidender Vorteil.“