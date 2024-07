Die Infrastruktur, auf der die SIS-Umgebung lief, bestand aus großen Hardwareinstallationen mit vielen verschiedenen Technologien vor Ort in Dallas, Texas, und Boulder, Colorado. Vor kurzem stellte das Team fest, dass seine herkömmliche Batch-Architektur und der ständig wachsende Workload nicht mit den Geschäftsanforderungen Schritt halten konnten. Dazu war eine neue Plattform erforderlich, die mit der lokalen Hardware mithalten konnte und die großen Datenmengen und hohen Verarbeitungsanforderungen großer Daten-Batches bewältigen konnte, ohne unter dieser Last zu versagen. Schwierigkeiten gab es auch bei der Suche nach und der Einstellung von qualifizierten Entwicklern für die Wartung der früheren Systeme.

„Als wir lokal gehostet haben, hatten wir die Parallelität, die wir wollten, aber es wurde teuer. Es handelte sich um eine vertikal skalierte Umgebung, die erhebliche Ausfallzeiten für die Wartung erforderte“, so Kapil Jadon, IBM CIO Sales and Marketing Platform Leader. „Immer wenn unsere Auslastung zunahm, mussten wir Ausfälle in Kauf nehmen, um unsere Ressourcen vertikal zu skalieren, und das war inakzeptabel. Den vielen knappen Deadlines für unsere Anwendung war das für uns immer ein erhebliches Problem.“

Da so viele Daten gespeichert, umgewandelt und verwaltet werden mussten, begann das SIS-Team zu untersuchen, wie es seine Lösung auf eine ereignisgestützte Architektur hin umbauen konnte. Im Zuge dessen prüfte die Gruppe die Möglichkeit, das System schrittweise zu ersetzen und auf IBM Cloud® umzusteigen. SIS war bereit, eine Menge Arbeit zu leisten, da die Migration des bestehenden Workloads in eine Cloud-Umgebung keine einfache Aufgabe sein würde. Mit zunehmendem Geschäftsbedarf musste eine skalierbare, industrietaugliche Lösung entwickelt werden, die mehr Funktionen bietet als ihre alte Lösung – gleichzeitig musste diese auf einer hybriden Plattform ausgeführt und später in die Cloud verlegt werden.