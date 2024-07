i-PRO (Link außerhalb von ibm.com) ist bereits über 60 Jahre in der Überwachungsbranche tätig und produziert qualitativ hochwertige Überwachungskameras und Sensoren. Heute bietet i-PRO Lösungen für die Bildanalyse, Gesichtserkennung und das Videobeweismanagement sowie Endoskope und Mikroskope für Organisationen im Gesundheitswesen an. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Japan und beschäftigt 1.400 Mitarbeiter in Asien, Nordamerika und Europa.