Verwandlung von HEINEKEN in ein zukunftsfähiges, digitalisiertes Unternehmen
HEINEKEN, ein weltweit bekannter Brauereikonzern mit über 300 verschiedenen Marken und einer Präsenz in mehr als 190 Ländern, hat die Zukunftssicherheit in seiner strategischen Roadmap stets in den Vordergrund gestellt. Inspiriert von dieser zukunftsorientierten Vision stellte HEINEKEN 2021 seine Evergreen-Strategie vor, die auf nachhaltigem Wachstum, digitaler Innovation und langfristiger Widerstandsfähigkeit basiert.
Im Mittelpunkt dieser Strategie stand ein kühnes Ziel: HEINEKEN wollte zum weltweit am besten vernetzten Brauereiunternehmen werden. Da HEINEKEN erkannte, dass dieses Ziel nur durch eine verstärkte Digitalisierung erreicht werden konnte, machte sich das Unternehmen daran, seinen Frontend-Bereich digital zu transformieren und gleichzeitig seinen Backend-Bereich zu modernisieren und zu vereinfachen.
Um eine starke „digitale Basis“ zu schaffen, begann HEINEKEN eine umfassende digitale Transformation, deren Schwerpunkt auf der Digitalisierung des Weges zum Verbraucher, der Erschließung des Wertes von Daten, der Vereinfachung und Automatisierung durchgängiger Geschäftsprozesse und dem Aufbau einer sicheren und modernen Technologielandschaft lag. Im Rahmen dieser Initiative wollte HEINEKEN seine fragmentierte Technologielandschaft angehen und eine „lose gekoppelte, eng integrierte” Landschaft schaffen – mit einem schlanken digitalen Kern und standardisierten cloudbasierten Geschäftsplattformen.
Die Partnerschaft zwischen HEINEKEN und IBM reicht bis ins Jahr 2013 zurück und hat sich seitdem erheblich weiterentwickelt, wobei sogar grundlegende Verbesserungen zur Maximierung der Effizienz in Angriff genommen wurden. Die Unternehmen arbeiteten zusammen, um eine Agile DevOps-Arbeitsweise in der Digital- und Technologieabteilung von HEINEKEN einzuführen, einschließlich der Einrichtung eines zukunftssicheren „Polaris”-Service- und Bereitstellungs-Frameworks.
Im Rahmen des Digital Backbone-Programms arbeiteten die beiden Unternehmen auch gemeinsam an der Entwicklung einer hybriden, cloudbasierten, modularen IT-Landschaft. Gemeinsam etablierten sie einen schlanken und übersichtlichen globalen SAP S/4HANA-Kern in der Microsoft Azure-Cloud. Außerdem integrierten sie diesen Kern in erstklassige Geschäftsplattformen und einen zentralisierten Data Lake, um die Möglichkeiten für erweiterte Analysen und datengestützte Erkenntnisse weiter zu verbessern. Gemeinsam entwickelten sie eine Reihe von Automatisierungen mit Terraform und Red Hat Ansible, um wichtige Prozesse wie die Vorkonfiguration des Betriebssystems, die Bereitstellung von Hardware und virtuellen Maschinen, die Verbesserung der Sicherheit, die Vorkonfiguration von SAP, die Installation und Wiederherstellung von SAP S/4HANA zu beschleunigen.
HEINEKEN hat in Zusammenarbeit mit IBM Consulting und anderen Technologiepartnern eine neue digitale Infrastruktur entwickelt und bereitgestellt, die nach einem erfolgreichen Pilotprojekt 2024 in drei Betrieben in Ruanda, Ägypten und Serbien in Betrieb genommen wurde.
Die Datenkonvertierung war ein weiteres großes Unterfangen, das mit der Entwicklung von Datenmanagement-Blaupausen begann, um die Abläufe in verschiedenen operativen Gesellschaften (OpCos) zu harmonisieren und die Datenverwaltung, -architektur und -herkunftsverfolgung zu stärken, wodurch Daten zugänglicher und zuverlässiger wurden. Im Rahmen der Partnerschaft wurde außerdem eine Self-Service-Analyseplattform auf Azure Data Lake eingerichtet, die Geschäftsanwendern Zugriff auf Echtzeit-Einblicke und erweiterte Berichtsfunktionen ermöglicht.
Das Team lieferte eine Reihe von Datendiensten, darunter die Erstellung von Datenaufnahmeleitungen, technische Architektur und Ingenieurswissen, wobei IBM Schulungen, Änderungsmanagement und Unterstützung bei der Prozessoptimierung bereitstellte. HEINEKEN stellt außerdem seine Datenverarbeitung von traditionellen DataOps auf KI-gestützte IT-Operationen (AIOps) um.
Die Datenumwandlung führte zur Entwicklung eines zentralisierten Metadaten-Hubs, der ein einheitliches Metadaten-Repository bereitstellt und die metadatengesteuerte Entscheidungsfindung unterstützt. Der Hub wurde mit einem benutzerorientierten Ansatz konzipiert, der Erkenntnisse für verschiedene Stakeholder maßschneidert. Darüber hinaus leitete IBM eine groß angelegte globale Datenmigrationsinitiative für HEINEKEN, um einen nahtlosen Übergang unter Wahrung der Datenintegrität zu gewährleisten.
HEINEKEN arbeitet seit vielen Jahren mit IBM zusammen, um Automatisierung und KI in seine digitalen Abläufe zu integrieren, und nutzt seit kurzem IBM® Consulting Advantage, um KI-Assistenten einzurichten, die verschiedene Dienste in Echtzeit bereitstellen. In Zusammenarbeit mit Microsoft unterstützte das Team HEINEKEN dabei, seinen intelligenten Chatbot „Hoppy“ von einer Low-Code-App in eine Pro-Code-App mit verschiedenen Integrationen umzuwandeln.
In den letzten zehn Jahren haben HEINEKEN und IBM gemeinsam einen transformativen Weg der gemeinsamen Kreation, Umsetzung und Innovation beschritten.
Eines ihrer frühesten Projekte, die Umstellung auf Agile DevOps, hat eine Kultur der Transparenz, Schnelligkeit und kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen Produktverantwortlichen, OpCo-Geschäftskunden und Lieferteams im Rahmen der Partnerschaft zwischen HEINEKEN und IBM gefördert und so gemeinsam die Bereitstellung von geschäftlichem Mehrwert beschleunigt.
Ein weiteres großes, hochprofitables Projekt, das das Unternehmen in Angriff nahm, war die Einführung einer Hybrid Cloud für seine SAP S/4HANA-Umgebung. Dies brachte erhebliche Vorteile mit sich, darunter wiederverwendbare Skripte für zukünftige Umgebungen, eine verbesserte Effizienz und Qualität der Bereitstellung sowie eine gesteigerte Produktivität. Insbesondere sank die Bereitstellungszeit um 95 % von 1 bis 2 Tagen auf nur 45 Minuten. Darüber hinaus wurde die Bereitstellung von Hardware und virtuellen Maschinen drastisch beschleunigt, wobei die Bereitstellungszeit von 10 bis 15 Tagen auf unter 5 Minuten sank. Diese Vorteile ermöglichten eine schnelle Skalierung, verbesserten den Kundenservice und eröffneten neue Arbeitsweisen, wodurch HEINEKEN für zukünftige Innovationen und Flexibilität positioniert wurde.
Die Datenkonvertierung von HEINEKEN führte zu erfolgreichen Ergebnissen. Durch die Implementierung von über 54 Automatisierungsanwendungsfällen optimierte das Unternehmen die Speicher- und Systemleistung und reduzierte seinen Speicherbedarf um mehr als 500 GB. Die zunehmende Automatisierung hat auch die betriebliche Effizienz gesteigert und die Teams in die Lage versetzt, sich auf hochwertige Initiativen zu konzentrieren.
Geleitet von den Prinzipien der Evergreen-Strategie treibt HEINEKEN gezielte Transformationen voran, die das Potenzial digitaler Innovationen nutzen. Durch den Einsatz von Technologie bietet das Unternehmen Kunden, Lieferanten und Mitarbeitern gleichermaßen optimierte, effiziente und sinnvolle Erfahrungen und setzt damit seinen Weg fort, die am besten vernetzte Brauerei zu werden.
