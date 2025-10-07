Die Partnerschaft zwischen HEINEKEN und IBM reicht bis ins Jahr 2013 zurück und hat sich seitdem erheblich weiterentwickelt, wobei sogar grundlegende Verbesserungen zur Maximierung der Effizienz in Angriff genommen wurden. Die Unternehmen arbeiteten zusammen, um eine Agile DevOps-Arbeitsweise in der Digital- und Technologieabteilung von HEINEKEN einzuführen, einschließlich der Einrichtung eines zukunftssicheren „Polaris”-Service- und Bereitstellungs-Frameworks.

Im Rahmen des Digital Backbone-Programms arbeiteten die beiden Unternehmen auch gemeinsam an der Entwicklung einer hybriden, cloudbasierten, modularen IT-Landschaft. Gemeinsam etablierten sie einen schlanken und übersichtlichen globalen SAP S/4HANA-Kern in der Microsoft Azure-Cloud. Außerdem integrierten sie diesen Kern in erstklassige Geschäftsplattformen und einen zentralisierten Data Lake, um die Möglichkeiten für erweiterte Analysen und datengestützte Erkenntnisse weiter zu verbessern. Gemeinsam entwickelten sie eine Reihe von Automatisierungen mit Terraform und Red Hat Ansible, um wichtige Prozesse wie die Vorkonfiguration des Betriebssystems, die Bereitstellung von Hardware und virtuellen Maschinen, die Verbesserung der Sicherheit, die Vorkonfiguration von SAP, die Installation und Wiederherstellung von SAP S/4HANA zu beschleunigen.

HEINEKEN hat in Zusammenarbeit mit IBM Consulting und anderen Technologiepartnern eine neue digitale Infrastruktur entwickelt und bereitgestellt, die nach einem erfolgreichen Pilotprojekt 2024 in drei Betrieben in Ruanda, Ägypten und Serbien in Betrieb genommen wurde.

Die Datenkonvertierung war ein weiteres großes Unterfangen, das mit der Entwicklung von Datenmanagement-Blaupausen begann, um die Abläufe in verschiedenen operativen Gesellschaften (OpCos) zu harmonisieren und die Datenverwaltung, -architektur und -herkunftsverfolgung zu stärken, wodurch Daten zugänglicher und zuverlässiger wurden. Im Rahmen der Partnerschaft wurde außerdem eine Self-Service-Analyseplattform auf Azure Data Lake eingerichtet, die Geschäftsanwendern Zugriff auf Echtzeit-Einblicke und erweiterte Berichtsfunktionen ermöglicht.

Das Team lieferte eine Reihe von Datendiensten, darunter die Erstellung von Datenaufnahmeleitungen, technische Architektur und Ingenieurswissen, wobei IBM Schulungen, Änderungsmanagement und Unterstützung bei der Prozessoptimierung bereitstellte. HEINEKEN stellt außerdem seine Datenverarbeitung von traditionellen DataOps auf KI-gestützte IT-Operationen (AIOps) um.

Die Datenumwandlung führte zur Entwicklung eines zentralisierten Metadaten-Hubs, der ein einheitliches Metadaten-Repository bereitstellt und die metadatengesteuerte Entscheidungsfindung unterstützt. Der Hub wurde mit einem benutzerorientierten Ansatz konzipiert, der Erkenntnisse für verschiedene Stakeholder maßschneidert. Darüber hinaus leitete IBM eine groß angelegte globale Datenmigrationsinitiative für HEINEKEN, um einen nahtlosen Übergang unter Wahrung der Datenintegrität zu gewährleisten.

HEINEKEN arbeitet seit vielen Jahren mit IBM zusammen, um Automatisierung und KI in seine digitalen Abläufe zu integrieren, und nutzt seit kurzem IBM® Consulting Advantage, um KI-Assistenten einzurichten, die verschiedene Dienste in Echtzeit bereitstellen. In Zusammenarbeit mit Microsoft unterstützte das Team HEINEKEN dabei, seinen intelligenten Chatbot „Hoppy“ von einer Low-Code-App in eine Pro-Code-App mit verschiedenen Integrationen umzuwandeln.