Die GES.A.P. engagierte ELMI, einen IBM Business Partner, der sich auf Facilities Management und zugehörige Technologien zur Automatisierung von Geschäftsprozessen spezialisiert hat. Die GES.A.P. suchte nach möglichen Lösungen und begann mit Open-Source-Software.

„Wir kamen schnell zu dem Schluss, dass uns die Ressourcen fehlten, um Open-Source-Software zu entwickeln und zu unterstützen oder sie ausreichend anzupassen“, sagt Vitale. „Wir haben uns auf dem Markt umgesehen, und IBM Maximo hat sich sofort als die beste Lösung für unsere Anforderungen herausgestellt, so dass wir mit ELMI zusammengearbeitet haben.“

Die GES.A.P. und ELMI erstellten einen schrittweisen Implementierungsplan, mit dem IBM® Maximo Asset Management nacheinander in mehreren Abteilungen eingeführt werden sollte. Letztendlich will das Team den gesamten Flughafenbetrieb mit IBM Maximo verwalten und so eine einzige, einheitliche digitale Informationsquelle für Assets, Infrastruktur, Sicherheit, Nachhaltigkeit und mehr schaffen.

„Das Team für Sicherheitsmanagement führt zum Beispiel regelmäßig Audits durch, und die Auditergebnisse könnten für andere Abteilungen nützlich sein, um den Status aus Gründen der Compliance zu bestätigen“, erklärt Libertino. „Wir würden gerne die entsprechenden Informationen automatisch austauschen, z. B. die Teilnahme an Kursen, Qualifikationen, Führerscheine und mehr, was dazu beitragen würde, doppelte Arbeit zu vermeiden und unsere Ressourcenflexibilität zu verbessern.“

Die Zustandsdaten der Assets und der Infrastruktur werden bereits zu IBM Maximo migriert und dort gespeichert, wodurch Spreadsheets und Papierdokumente ersetzt werden. Wenn die Kollegen aus dem Flugbewegungsteam früher ein Problem mit der Wartung des Equipments bemerkten, schickten sie ein physisches Dokument an das Infrastrukturteam. Mit IBM Maximo werden Defekte zentral erfasst, mit einem vollständigen Prüfpfad für die Berichterstattung von der anfänglichen Protokollierung bis zur endgültigen Lösung.

„Wenn etwas so Einfaches wie ein Schalter kaputt geht und repariert werden muss, wissen wir dank IBM Maximo in Echtzeit über den Status Bescheid und können einen Bestandsaustausch auslösen, damit wir beim nächsten Mal nicht unvorbereitet sind“, kommentiert Libertino. „Die von Maximo generierten Berichte geben uns einen klaren Einblick in den Status, vom Lagerbestand bis hin zu unseren Service-Reaktionszeiten, was uns hilft, unsere Effizienz zu steigern und die Qualität unserer Dienstleistungen zu verbessern.“