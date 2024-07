Future Group

IBM Services schlug eine „Green-Store“-Plattform vor, die auf der IBM® TRIRIGA® Building Insights Lösung aufbaut, um den Stromverbrauch in Echtzeit zu überwachen und ein zentralisiertes Energiemanagement und automatisierte Warnsysteme durch die Nutzung von IoT, Big Data und Analytics zu ermöglichen. Die flexible und skalierbare SaaS-basierte Lösung passt sich neuen Verbrauchs-, Wetter- und Belegungsmustern an, um Einblicke in wichtige Datenpunkte zu Energieverbrauch und -verschwendung zu geben und Prognosen für zukünftige Bedingungen zu erstellen, die zu einer Optimierung des Energieverbrauchs und einer Senkung der Energiekosten führen.