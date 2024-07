Stellen Sie sich vor, Sie sind auf dem Weg zu einer Geburtstagsfeier und merken plötzlich, dass Sie vergessen haben, ein Geschenk zu kaufen. Wenn die Zeit drängt, kann die Möglichkeit, den perfekten Artikel auf Ihrem Smartphone zu finden und ihn unterwegs in einem Geschäft abzuholen, den Tag retten.

Für Einzelhändler wie Fossil kann diese Art von nahtloser Kundenerfahrung den Unterschied zwischen signifikanten Umsätzen und verpassten Chancen ausmachen. Damit dies in der Praxis funktioniert, muss das Unternehmen jedoch die vollständige Kontrolle über komplexe Bestandsverwaltungsprozesse hinter den Kulissen haben.

Kim Glasscock, IT Solution Manager – Retail bei Fossil Group, Inc. erklärt: „Der Einzelhandel befindet sich in einem tiefgreifenden Wandel, und ein Großteil dieses Wandels ist das Ergebnis der steigenden Erwartungen der Verbraucher. Unsere Kunden wollen sich beim Einkaufen, bei der Rückgabe und beim Umtausch von Artikeln immer häufiger zwischen unterschiedlichen Kanälen bewegen. Sie erwarten auch, dass sie ihre Bestellungen so erhalten, wie es für sie am bequemsten ist: ob per Hauslieferung oder Abholung in ihrem Geschäft vor Ort.“

Kent Heimes, Retail Solution Architect bei der Fossil Group, Inc., fährt fort: „Unsere Kunden sehen vielleicht keinen Unterschied zwischen dem Kauf eines Produkts auf unserer E-Commerce-Website und dem Kauf desselben Produkts in einem unserer Geschäfte, aber in der Vergangenheit verwendeten wir separate Systeme, um diese Prozesse zu verwalten.“

Obwohl Fossil seine Lagerhaltungseinheiten [Stock-Keeping Units, SKUs] mehreren Kanälen zuordnete, fehlte es dem Unternehmen an Omnichannel-Einblicken. Infolgedessen war das Unternehmen nicht in der Lage, die Gesamtnachfrage nach Produkten über alle Kontaktpunkte hinweg zu ermitteln oder verfügbare Bestände eines Kanals zu nutzen, um Bestellungen auf einem anderen Kanal zu erfüllen, wenn die Bestände knapp wurden. Daher wusste das Unternehmen, dass seine Kunden in einigen Fällen nicht in der Lage waren, die von ihnen gewünschten Produkte zu kaufen. Um zusätzliche Umsätze zu erzielen und die Loyalität seiner Kunden zu stärken, hat Fossil einen einheitlichen Ansatz für das Bestellmanagement und die Auftragsabwicklung in seinem globalen Geschäft verfolgt.

„Wir haben eine neue digitale Strategie eingeführt, und die Verbesserung der Kundenerfahrung ist eines unserer wichtigsten Ziele“, sagt Glasscock. „Je einfacher wir es unseren Kunden machen, mit uns in Kontakt zu treten, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir ihre Loyalität pflegen und zusätzliche Verkäufe anziehen können. Um unsere Ziele zu erreichen, mussten wir die Mauern zwischen unseren Kanälen niederreißen und zu gemeinsamen Bestandspools übergehen.“