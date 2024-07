Und da FlowFactor IBM® Lösungen zur Anwendungsmodernisierung und -automatisierung implementiert, um Unternehmen dabei zu helfen, ein neues Maß an Effizienz und Flexibilität zu erreichen, hat das Unternehmen eine klare Antwort auf diese Frage:

Nein, die Automatisierung nimmt Ihnen nicht Ihre Jobs weg. Ihre Jobs werden dadurch besser.

Johan Janssen und Kilian Niemegeerts, Managing Partner und Mitbegründer von FlowFactor, arbeiteten kürzlich mit einem Nahverkehrsunternehmen in Europa zusammen, das fast 200 Millionen Streckenkilometer in einer dicht besiedelten Region abdeckt. Das Projekt ist ein gutes Beispiel für die große Nachfrage, die FlowFactor auf dem heutigen Markt zu bewältigen hat. Es scheint, als wolle zwar jedes große Unternehmen modernisieren und automatisieren, um effizienter und flexibler zu werden, aber große, veraltete, geschäftskritische Anwendungen, die sich nicht so einfach automatisieren lassen, stehen diesem Wunsch im Weg.