Der neue Ansatz für das Content-Management hilft Teams im gesamten Unternehmen, schneller und effizienter zu arbeiten. Im Bereich der Kreditorenbuchhaltung ist Fleet Hire Services von der manuellen Rechnungsverarbeitung abgekommen. Heute nutzt das Unternehmen Datacap, um wichtige Informationen automatisch aus den eingehenden Rechnungsdokumenten zu extrahieren und die Daten in einem zentralen FileNet Content Manager Repository zu speichern. Der elektronische Inhalt gelangt dann in die Buchhaltungssysteme und steht dort zur Prüfung und Zahlung bereit.



Tom Tierney kommentiert: „Wir bearbeiten jeden Monat Hunderte von Rechnungen und Bußgeldbescheide, in unseren geschäftigsten Zeiten sogar Tausende. Dadurch, dass die Mitarbeiter die Informationen aus all diesen Dokumenten nicht mehr manuell eingeben müssen, sparen unsere Mitarbeiter viel Zeit und Mühe.“ .



„Wir werden auch immer smarter, was die Verwaltung der Rechnungen und Bußgeldbescheide angeht. Open Connections hat uns bei der Entwicklung einer Funktion unterstützt, die Rechnungen und Bußgeldbescheide auf der Grundlage des Ausstellungsdatums und der Zahlungsfrist organisiert. Wenn sich eine bestimmte Rechnung oder Bußgeldbescheide ihrem Fälligkeitsdatum nähert, wird eine Warnung ausgelöst, die das Team darüber informiert, dass die Zahlung bald erforderlich ist. Dies erleichtert es unseren Mitarbeitern, ihr Arbeitspensum zu bewältigen, da sie die dringlichsten Posten nach Priorität ordnen können, um sicherzustellen, dass unsere Lieferanten, Gemeinden und die Polizei immer pünktlich bezahlt werden.



Darüber hinaus hat der neu gewonnene Einblick in die Unternehmensinhalte Fleet Hire Services geholfen, wertvolle Kosteneinsparungen zu erzielen.



Tom Tierney erklärt: „Alle unsere Fahrzeuge müssen besteuert werden, bevor sie auf der Straße verwendet werden dürfen. Wenn wir ein Fahrzeug kaufen, es aber nicht sofort benutzen wollen, müssen wir eine SORN (Statutory Off Road Notification) beantragen, damit das Fahrzeug nicht besteuert wird – dazu verwenden wir eine Referenznummer aus dem Fahrtenbuch.



„Da wir meist Fahrzeuge in großen Mengen kaufen und sie im Laufe einiger Monate nach und nach in unseren Fuhrpark aufnehmen, ist es oft vorgekommen, dass wir Steuern für Fahrzeuge gezahlt haben, die nur in einem Autohaus standen – eine völlig unnötige Ausgabe –, nur weil wir keinen einfachen Überblick über den Steuerstatus jedes einzelnen Fahrzeugs hatten.



Er fährt fort: „Heute verwenden wir Datacap, um automatisch Informationen aus Fahrzeuglogbüchern abzurufen und zu bestätigen, ob sie besteuert werden sollten oder nicht. Wir schätzen, dass wir durch die Vermeidung unnötiger Steuerkosten rund 1.200 GBP pro Monat einsparen, und das alles dank der verbesserten Transparenz, die wir durch die IBM Enterprise Content Management-Lösungen erhalten.“



Da Fleet Hire Services den Einsatz von IBM Enterprise Content Management-Lösungen weiter ausbaut, profitieren sowohl die Mitarbeiter als auch die Kunden von den Vorteilen eines verbesserten Informationszugangs und einer besseren Kontrolle.



Tom Tierney kommt zu dem Schluss: „Früher haben wir viele Daten erfasst, aber nicht viel daraus gemacht.“ Dank IBM und Open Connections holen wir jetzt das Beste aus unseren Unternehmensinhalten heraus. Teams verbringen viel weniger Zeit damit, Papierakten zu durchsuchen, Dokumente auszudrucken und Daten in verschiedene Systeme einzugeben; Sie arbeiten schneller und genauer. Infolgedessen können sie ein höheres Arbeitsvolumen bewältigen, was uns hilft, das Unternehmen auf profitable Weise weiter wachsen zu lassen, da wir eine Erhöhung des Personalbestands vermeiden können.



„Und was ebenso wichtig ist: Durch die Effizienzsteigerung haben unsere Mitarbeiter in kundenorientierten Positionen mehr Zeit, sich auf die Kundeninteraktion zu konzentrieren. Indem wir unseren Kunden bei jeder Kontaktaufnahme einen ansprechenden und reaktionsschnellen Service bieten, stärken wir ihre Loyalität, was für den anhaltenden Erfolg unseres Unternehmens von entscheidender Bedeutung ist.