Um ein Handels- oder Investmentbankkonto zu eröffnen, legen Sie einfach Ihren Ausweis vor und weisen Sie nach, wo Sie wohnen. Oh, und geben Sie an, wie viel Sie investieren möchten. Warten Sie, das ist eine beachtliche Zahl. Können Sie offenlegen, woher das Geld kommt, um zu beweisen, dass es nicht gewaschen wurde oder Terrorismus finanziert? Bist du eine politisch exponierte Person? Dann müssen Sie nachweisen, dass die Gelder nicht mit Bestechung in Verbindung stehen. Nun... stehen Sie auf einer Interpol-, Europol- oder FBI-Sanktionsliste?