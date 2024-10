FAW-VOLKSWAGEN Co., Ltd. (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), gegründet am 6. Februar 1991, ist ein großer Pkw-Hersteller, der gemeinsam von China FAW Co., Ltd., Volkswagen AG, Audi AG und Volkswagen (China) Investment Co., Ltd. betrieben wird. Das Unternehmen vertreibt drei Marken: Volkswagen, Audi und Jetta. Seine Produkte decken den Komfort- und Luxusmarkt ab.

Im Zuge der rasanten Entwicklung wurde die technische Forschungs- und Entwicklungsstärke von FAW-VOLKSWAGEN kontinuierlich ausgebaut. Derzeit verfügt das Unternehmen über branchenführende F&E-Testeinrichtungen wie ein Automobil-Testgelände, ein Zentrum für die Entwicklung neuer Technologien, ein Zentrum für neue Energien, einen Standort für Prüfstandstests, für Akustiktests usw. So ist es in der Lage, den gesamten Prozess von Teilen bis hin zu Fahrzeugen zu testen, was die Vorteile von FAW-VOLKSWAGEN im Bereich der künftigen technologischen Innovation weiter festigt.

Derzeit arbeitet FAW-VOLKSWAGEN mit mehr als 2.400 Tier-1-Zulieferern zusammen, um gemeinsam ein herausragendes Lieferkettensystem aufzubauen – eine Win-win-Situation. Sie arbeiten mit mehr als 1.700 Händlern zusammen, um den Verbrauchern bessere und bequemere Autodienstleistungen zu bieten.

Nach mehr als 30 Jahren Entwicklungszeit hat FAW-VOLKSWAGEN eine nationale Fahrzeugproduktionsbasis geschaffen, die Changchun im Nordosten Chinas, Chengdu im Südwesten Chinas, Foshan in Südchina, Qingdao in Ostchina und Tian Jin in Nordchina umfasst.