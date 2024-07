Eine digitale Transformationsreise Die Far East Organization ist ein dynamisches und diversifiziertes Unternehmen, das ein breites Spektrum an Immobilienprodukten in den Bereichen Wohnen, Gastgewerbe, Einzelhandel, Gewerbe, Gesundheitswesen und Industrie entwickelt, besitzt und verwaltet. Seit ihrer Gründung im Jahr 1960 hat das Unternehmen mit mehr als 780 Bauprojekten, darunter über 55.000 Wohnungen, zur Umgestaltung der Stadtlandschaft Singapurs beigetragen. Als größter privater Immobilienentwickler des Stadtstaates hat sich die Far East Organization einen wachsenden Ruf für die Einführung innovativer Konzepte für die Art und Weise, wie Menschen leben, arbeiten und spielen, erarbeitet. Das Unternehmen erkannte die positiven Auswirkungen der schnellen Fortschritte bei der digitalen Innovation auf den Lebensstil der Menschen und die Erfahrungen der Mitarbeiter und intensivierte ihre digitale Transformation. Damit sollten die Customer Experience verbessert, die betriebliche Effizienz und Produktivität gesteigert, das Engagement der Mitarbeiter gefördert und der Wert und das Potenzial der digitalen Ressourcen genutzt werden. Um digitale Innovationen schnell und in großem Umfang in der gesamten Organisation einsetzen zu können, sind skalierbare, robuste und anpassungsfähige Kerntechnologieplattformen erforderlich. Die SAP-ERP-Plattform, die vor etwa sieben Jahren eingeführt wurde, galt als eine der kritischen Komponenten, die sofortige Aufmerksamkeit erforderte.

„No Drama“-Bereitstellung IBM Consulting ermöglichte die frühzeitige Migration von SAP ERP von ECC 6.0 auf RISE mit SAP S/4HANA, um die mit einer verzögerten Migration verbundenen Risiken zu verringern. Das IBM-Team arbeitete mit der Far East Organization zusammen, um die SAP-Plattform zu aktualisieren und Fiori-Mobilanwendungen für mehr als 2000 Mitarbeiter bereitzustellen, um die Benutzererfahrung zu verbessern. Die Migration hat dem Unternehmen auch den Weg geebnet, um die neuesten Innovationen innerhalb des SAP-Ökosystems zu nutzen, wie z. B. den SAP AI-Assistenten Joule und die SAP Business Technology Platform (SAP BTP), die neue Funktionen rund um die Prozessautomatisierung und das Process Mining bietet. Trotz zahlreicher technischer, ressourcenbezogener und zeitlicher Herausforderungen wurde die Migration wie geplant erfolgreich abgeschlossen. In der IT-Branche ist es selten, dass Technologieeinsätze sowohl die Terminvorgaben als auch das Budget einhalten, insbesondere bei komplexen Vorhaben, die geschäftskritische Prozesse und sensible Daten betreffen. Das unerschütterliche Engagement von IBM und Far East Organization sorgte jedoch trotz der Herausforderungen für eine erfolgreiche Umsetzung. Unsere Kernwerte von BUILD* waren uns bei der Überwindung dieser Hindernisse eine große Hilfe”, sagt Ng Yee Pern, Chief Technology Officer der Far East Organization.

Bauen für die Zukunft In Zusammenarbeit mit IBM Consulting hat die Far East Organization die aktualisierten Anwendungen gründlich getestet, bevor das neue SAP S/4HANA-System im Oktober 2023 in Betrieb genommen wurde. Die Einführung flexibler Workflows und Fiori-Mobilanwendungen hat seitdem die Benutzerfreundlichkeit und Produktivität in allen Unternehmensgruppen und Supportfunktionen des Unternehmens verbessert. Die erfolgreiche Umsetzung führte auch dazu, dass IBM Consulting für die nächsten fünf Jahre als Anbieter von Anwendungsmanagement-Services (AMS) verpflichtet wurde, wobei der Schwerpunkt auf der Förderung von Innovationen innerhalb des Unternehmens lag.