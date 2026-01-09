FactSet gewinnt umsetzbare Erkenntnisse und verbessert sowohl FinOps als auch Cloud-Operationen mit IBM Cloudability
Die Engineering-Teams sind ein Kernbestandteil von FactSet, einem führenden Unternehmen für Finanzdaten, Marktanalysen und Erkenntnisse. Diese Teams entwickeln Lösungen, testen Ideen und treiben Innovationen voran. Darüber hinaus steigerte der Zugriff auf Cloud-Ressourcen die Agilität erheblich, und eine Mikro-Account-Strategie ermöglichte es den Entwicklern, schnell und sicher Accounts zu erstellen. Schließlich wuchs die Cloud-Umgebung von FactSet auf rund 3.000 Accounts an, die meisten davon bei Amazon Web Services (AWS), was das Kostenmanagement zu einer kritischen und herausfordernden Aufgabe machte. Während ungenutzte Ressourcen im Rechenzentrum Kosten durch kapitalisierte Anschaffungen versteckten, verbrannten ungenutzte Ressourcen in der Cloud Bargeld, was sich direkt auf das Geschäftsergebnis auswirkte.
FactSet entwickelte ein eigenes Tool zur Erfassung von Ausgabendaten und zur Erstellung von Berichten, jedoch mangelte es an umsetzbarer Transparenz für die Entwickler und es war eine laufende Wartung erforderlich. Um diese Einschränkungen zu überwinden und Teams zu stärken, suchte FactSet nach einer skalierbareren, funktionsreicheren Lösung für Cloud-Kostenmanagement.
Die Suche von FactSet nach einem Ersatz führte zur IBM® Cloudability®-Cloud-Kostenmanagement-Plattform, die aufgrund ihrer Skalierbarkeit zur Verarbeitung großer Abrechnungsvolumen, ihrer intuitiven Benutzeroberfläche und Benutzererfahrung, robusten Selbstbedienungsfunktionen und nahtloser Integration in das IBM Apptio®-Ökosystem ausgewählt wurde. Die Umsetzung war schnell und unkompliziert. „Als wir IBM Cloudability zum ersten Mal sahen, gefiel es uns. Es erfüllte die meisten unserer Kriterien“, sagte Hitesh Chitalia. „Die einfache Integration des Cloud-Abrechnungssystems machte es uns sehr leicht, damit anzufangen und loszulegen.“
IBM Cloudability ermöglichte es FactSet sofort, Abrechnungsdaten aus Tausenden von Konten zu importieren und Zuordnungen zu Abteilungen und Entwicklungsteams zu pflegen. Dieser Prozess lieferte Entwicklern umsetzbare Erkenntnisse in ihre tatsächlichen Ausgaben und verbesserte die Zusammenarbeit zwischen FinOps und Finanzen. Mit etablierter Transparenz könnte FactSet Kostentreiber identifizieren, Teams befähigen, Ressourcen zu optimieren und die Grundlage für fortschrittliche FinOps-Praktiken legen.
IBM Cloudability hat die Art und Weise, wie FactSet Cloudkosten verwaltet, verändert, indem es umfassende Transparenz und umsetzbare Erkenntnisse bietet. Die Entwickler sehen jetzt die tatsächlichen Ausgaben und Trends und können so die gemeinsamen Kostentreiber aufschlüsseln, Anomalien erkennen und Maßnahmen zur Reduzierung der Verschwendung ergreifen. Cloudability stärkte auch die Zusammenarbeit zwischen Finanz-, FinOps- und Technik-Führungskräften, förderte das Vertrauen in die Berichterstattung und ermöglichte monatliche Cloud-Review-Meetings. Laut Chitalia „schätzen die technischen Führungskräfte die Transparenz, die wir ihnen bieten, und sie wollen mehr davon, weil sie den Daten vertrauen und Möglichkeiten sehen, Maßnahmen zu ergreifen.“
Durch diese Umstellung konnte FactSet die Abdeckung mit reservierten Instanzen für RDS von 40 % auf 90 % steigern, wodurch Rabatte maximiert und die Kosteneffizienz verbessert wurden. Cloudability gibt Empfehlungen zur optimalen Dimensionierung von Diensten, zu Rechenkostenrabatten und zur Automatisierung, um ungenutzte Ressourcen zu entfernen und so eine weitere Optimierung zu erreichen. Am wichtigsten ist jedoch, dass die Entwickler jetzt über die Daten verfügen, die sie benötigen, um fundierte Entscheidungen zu treffen. Auf dieser Grundlage bereitet FactSet den nächsten Schritt vor: Einheitenökonomie, die die Produktkostenverteilung und strategische Entscheidungsfindung ermöglicht.
FactSet ist ein Finanzdaten- und Softwareunternehmen mit Hauptsitz in Norwalk, Connecticut. Das 1978 gegründete Unternehmen ist auf Lösungen für Investmentprofis spezialisiert und bietet ihnen Zugang zu Finanzdaten und Analysen, die ihnen bei geschäftskritischen Entscheidungen helfen. Mit 37 Standorten in 20 Ländern beschäftigt FactSet über 12.000 Mitarbeiter, betreut 8.200 Kundeninstitutionen und mehr als 218.000 Investmentprofis.
