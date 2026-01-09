Die Engineering-Teams sind ein Kernbestandteil von FactSet, einem führenden Unternehmen für Finanzdaten, Marktanalysen und Erkenntnisse. Diese Teams entwickeln Lösungen, testen Ideen und treiben Innovationen voran. Darüber hinaus steigerte der Zugriff auf Cloud-Ressourcen die Agilität erheblich, und eine Mikro-Account-Strategie ermöglichte es den Entwicklern, schnell und sicher Accounts zu erstellen. Schließlich wuchs die Cloud-Umgebung von FactSet auf rund 3.000 Accounts an, die meisten davon bei Amazon Web Services (AWS), was das Kostenmanagement zu einer kritischen und herausfordernden Aufgabe machte. Während ungenutzte Ressourcen im Rechenzentrum Kosten durch kapitalisierte Anschaffungen versteckten, verbrannten ungenutzte Ressourcen in der Cloud Bargeld, was sich direkt auf das Geschäftsergebnis auswirkte.

FactSet entwickelte ein eigenes Tool zur Erfassung von Ausgabendaten und zur Erstellung von Berichten, jedoch mangelte es an umsetzbarer Transparenz für die Entwickler und es war eine laufende Wartung erforderlich. Um diese Einschränkungen zu überwinden und Teams zu stärken, suchte FactSet nach einer skalierbareren, funktionsreicheren Lösung für Cloud-Kostenmanagement.