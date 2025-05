Exostar hat sich mit IBM zusammengetan, um die Komplexität der Zugriffsverwaltung und -verwaltung von Drittanbietern in stark regulierten Branchen anzusprechen. Um diese Herausforderung zu bewältigen, implementierte Exostar IBM® Verify Identity Governance, um die von Access: One bereitgestellten Dienste zu erweitern und präzise Zugriffsberechtigungen für lokale und Cloud-Umgebungen zu regeln.

IBM Verify Identity Governance ermöglichte es, unterschiedliche Identitäts- und Zugriffsrechte zusammenzufassen und zu korrelieren und sie in geschäftsorientierte Richtlinien umzuwandeln, die leicht zu interpretieren und zu verwalten sind. Integriert mit Access: Erstens lieferte die Lösung eine voll funktionsfähige Identity-Governance-Infrastruktur, die sich an den geschäftlichen Anforderungen und nicht an den IT-Beschränkungen orientiert und so zu mehr Flexibilität und Kontrolle beiträgt.

Exostar entschied sich aufgrund der umfangreichen Funktionen und einfachen Integration für IBM Verify Identity Governance. Insbesondere die Möglichkeit, einen bidirektionalen Brokerage-Adapter zu erstellen, vereinfachte den Prozess der Abfrage der Identitätsdaten von Access: One durch die Analyse- und Modellierungsfunktionen von IBM Verify Identity Governance. Exostar und IBM haben gemeinsam die Lösung implementiert, wobei Exostar die fein abgestuften Identity-Governance-Funktionen von IBM Verify nutzte, um eine differenzierte Lösung auf den Markt zu bringen.

Mit prädiktiven und präskriptiven Analyse hat IBM Verify den Zugriff erweitert: Einer mit tieferen Erkenntnissen, einschließlich Unterstützung für maschinelles Lernen für adaptive Analysen, Berechtigungs- und Risikobewertungen, die die Governance-Ergebnisse optimieren. Der auf Geschäftsaktivitäten basierende Ansatz von IBM Verify Identity Governance hat die Modellierung der Aufgabentrennung (Separation of Duty, SoD) neu definiert und sich von traditionellen Rollenvergleichen zu einem effektiveren und Compliance-gesteuerten Framework verlagert. Exostar nutzte die REST-APIs von IBM Verify, um eine tiefere Integration und Governance-Erweiterung im gesamten Kundenökosystem von Exostar zu ermöglichen.

Als Ergebnis kann Exostar für Geschäftspartner und Lieferanten mit Access das Onboarding durchführen: Eins in Minutenschnelle, indem es ein einheitliches Single-Sign-On für Partner und Zulieferer bereitstellt und es den Geschäftspartnern ermöglicht, ihre eigenen Benutzer durch zugewiesene Administration zu verwalten. Und das alles mit geschäftsorientierten Schnittstellen, die komplexe Berechtigungen in leicht verständliche Business Rules übersetzen. Die in Zusammenarbeit mit IBM entwickelten Lösungen für Access: One und IBM Verify Identity Governance bieten einen umfassenden Einblick in Zugriffsrechte, Privilegien und Aktivitäten in der gesamten Lieferkette und erhöhen gleichzeitig die Sicherheit und zentralisieren die Kontrolle im Rahmen einer einheitlichen Governance.