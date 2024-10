Edison EDF Group (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) führt integrierte Aktivitäten entlang der Gas- und Stromwertschöpfungskette durch und ist ein wichtiger Akteur bei der Energiewende in Italien. Das Ziel des Unternehmens ist es, den Anteil der Produktion aus erneuerbaren Quellen bis 2030 auf 40 % des Produktionsmixes zu erhöhen. Edison möchte Nachhaltigkeitsziele festschreiben, an denen sich die Entwicklung in den Bereichen kohlenstoffarme Stromerzeugung, nachhaltige Mobilität und Energiedienstleistungen orientiert.