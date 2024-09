Die Forscher von dsm-firmenich Animal Nutrition & Health nutzten die IBM Environmental Intelligence Suite zur Transformation ihrer Mykotoxin-Management-Strategie. Sie nutzten die fortschrittliche Analyse, Geospatial Analytics und die globalen Wetterdaten über API-Dienste, um eine Reihe von Tools zur Bekämpfung der Mykotoxin-Bedrohung zu entwickeln. Diese Tools ermöglichen jetzt die Vorhersage und Vorbeugung von Mykotoxinkontaminationen in Echtzeit.

Die Mykotoxin-Vorhersagemodelle prognostizieren den Mykotoxingehalt der kommenden Ernten, indem sie die Wetterbedingungen während kritischer Wachstumsphasen und deren Auswirkungen auf die Mykotoxinentwicklung analysieren. Komplexe Algorithmen kombinieren mehrere Faktoren, die die Entwicklung von Mykotoxinen beeinflussen, darunter die Biochemie der Mykotoxinproduktion, die Pilzart und das Stadium des Lebenszyklus, die Art der Kulturpflanze und das Wachstumsstadium, globale Daten zum Vorkommen von Mykotoxinen und stündliche globale Wetterdaten. Der Algorithmus berücksichtigt die Beziehung zwischen den Witterungsbedingungen während verschiedener Wachstumsstadien und deren Auswirkungen auf die Mykotoxinentwicklung bei Weizen und Mais, wo die Auswirkungen des Wetters auf Mykotoxine signifikant und gut bekannt sind. Die Mykotoxin-Vorhersagemodelle nutzen dank der IBM Environmental Intelligence Suite aktuelle stündliche Wetterdaten – sowie genaue Wettervorhersagen für bis zu 8 Monate – von 61.000 verschiedenen Standorten rund um den Globus.

dsm-firmenich Animal Nutrition & Health bietet auch einen umfassenden Mykotoxin-Erkennungsservice und regelmäßige Berichte für Kunden an, den dsm-firmenich World Mycotoxin Survey, der das Vorkommen von Mykotoxinen in Getreide wie Mais, Weizen und Sojabohnen auf der ganzen Welt analysiert und wertvolle Einblicke in die Prävalenz und den Gehalt von Mykotoxinen in verschiedenen Regionen und Rohstoffen liefert. Die Ergebnisse der Umfrage werden verwendet, um Vorhersagemodelle zu informieren und zu verfeinern. Sie unterstützen auch die Entwicklung wirksamer Strategien zur Eindämmung von Mykotoxinen, wie z.B. die Verwendung von Mykotoxinbindern oder enzymatische Biotransformation, je nachdem, was die beste Vorgehensweise ist.