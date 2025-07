Zur Überwindung dieser Einschränkungen hat Dropbox eine Partnerschaft mit IBM geschlossen, um einen ausgefeilteren Approach für die Verwaltung des DNS-Datenverkehrs zu implementieren. Das Unternehmen entschied sich für IBM® NS1 Connect für seinen skalierbaren, autoritativen DNS-Service. Das Ziel war es, das geolokalisierungsbasierte System von Dropbox durch die Echtzeitüberwachung und die Latenz-basierten Funktionen zur Steuerung des Datenverkehrs von IBM NS1 CONNECT zu ersetzen. Die Lösung ermöglichte es Dropbox, eine benutzerdefinierte DNS-Karte zu erstellen, die der tatsächlichen Netzwerkleistung Vorrang vor der physischen Entfernung einräumte. Mit diesem Ansatz konnte das Unternehmen Nutzer unabhängig von ihrem geografischen Standort zu den reaktionsschnellsten PoPs leiten und so schnellere und zuverlässigere Verbindungen bereitstellen.

Die Lösung wirkte sich sofort in Regionen mit hoher Latenz aus, in denen die Benutzer zuvor eine uneinheitliche Leistung erlebt hatten. Die Flexibilität von NS1 Connect ermöglichte eine nahtlose Integration in die bestehende globale Infrastruktur von Dropbox. Dadurch konnte Dropbox die Routing-Genauigkeit, die Netzwerkeffizienz und die Benutzerfreundlichkeit weltweit erheblich verbessern.