„Wir haben Instana innerhalb von 15 oder 20 Minuten so integriert, dass es betriebsbereit war. Anschließend begann das Team mit der Integration von Release-Metriken und der Arbeit mit benutzerdefinierten Metrik-Integrationen. Es war in der Lage, sich die Dashboards genauer anzusehen und herauszufinden, wie die Endbenutzer sie verwenden und wie die Backend-Systeme funktionieren“, so McLain.

Dank Instana konnte Daxko seine Übernahmen einfacher und zügiger in seine Produkte integrieren. So standen wichtige Funktionen schneller zur Verfügung und die Kunden konnten mit den rasanten Änderungen während der Pandemie Schritt halten . Keine dieser Funktionen war Teil der ursprünglichen Produkt-Roadmap für 2020. Doch da unser Team in der Lage war, sich in diesen beispiellosen Zeiten auf die neuen Bedürfnisse der Kunden einzustellen, wurden sie schnell entwickelt.

Mit Instana als Partner konnte Daxko diese Funktionen schneller einführen, umfassende Einblicke in Probleme gewinnen und so Ausfallzeiten minimieren, und weiter skalieren, ohne sich mit ineffizienten Tools herumschlagen zu müssen.