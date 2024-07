In der schnelllebigen Umgebung einer Intensivstation blieb den Ärzten oft nicht genug Zeit, um die für jeden Patientenfall erforderlichen Informationen zu finden. Da die Krankheit neu war, waren die Behandlungsdatenbanken oft unvollständig, und viele Datenbanken waren für Akademiker eingerichtet, die nach einem Forschungsplan arbeiten, und nicht für Klinikärzte, die auf der Intensivstation permanent auf sofortige Anweisungen oder Situationen reagieren müssen.

Doch dann fand Prof. Fraser eine Lösung. „Mir wurde klar, dass es Tools gab, die wir einsetzen konnten, weil es bereits 20.000 Patientenakten auf der Intensivstation gab“, sagt er. „Wenn wir diese Daten irgendwie zusammenführen könnten, würde uns das wirklich helfen.“

Anfang 2020 startete das COVID Critical Care Consortium (COVID Critical) die Forschungsstudie „Extra-Corporeal Membrane Oxygenation for 2019 Novel Coronavirus Acute Respiratory Disease“ (ECMOCARD). ECMOCARD untersucht die Behandlung und die Ergebnisse von COVID-19-Patienten in den teilnehmenden Krankenhäusern. Die ECMOCARD-Datenbank ist die weltweit größte Sammlung von Informationen über COVID-19-Patienten auf der Intensivstation und ist von der WHO und den US-amerikanischen Centers for Disease Control and Prevention anerkannt worden. Inzwischen umfasst die Datenbank über 3.500 ausgewählte Patienten und dient als Grundlage für die statistischen Analysen der Manuskripte, die von Kollegen der Queensland University of Technology (QUT) geleitet werden.