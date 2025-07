Nach der Transformation verzeichnete CRIF eine erhebliche Verbesserung der finanziellen und betrieblichen Effizienz. Die Implementierung von Cloudability führte zu einer Senkung der Cloud-Kosten um 30 % innerhalb von sechs Monaten, was erhebliche Kosteneinsparungen mit sich brachte und die Transparenz der Cloud-Ausgaben erhöhte. Mit dieser Optimierung war CRIF in der Lage, Ressourcen effektiver zuzuweisen, KI-Initiativen zu unterstützen und die finanzielle Entscheidungsfindung insgesamt zu verbessern.

Herr Gentilini merkt an: „Cloudability hat es uns ermöglicht, die Cloud-Kosten effektiver zu verwalten, die Verschwendung zu reduzieren und die Ressourcennutzung zu optimieren, was unsere betriebliche Effizienz erheblich verbessert hat.“ Als ständiger Partner unterstützt IBM CRIF weiterhin auf seinem Weg zu nachhaltigem Wachstum und sorgt dafür, dass das Unternehmen bei technologischer Innovation und Kostenmanagement an der Spitze bleibt.