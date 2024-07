Die Projektmanagementteams legten in Zusammenarbeit mit den Geschäftsbereichen, den zentralen Holdinggesellschaften und den einzelnen konkurrierenden Verlagen die Spezifikationen für die VERDI-Lösung fest. Am Ende des Runden Tisches fiel die Wahl auf die Lösung IBM Planning Analytics on Cloud, gefolgt von IBM Cognos Analytics on Cloud.

Die Zusammenarbeit begann Ende 2020, gefolgt von Entwicklungsdurchführungen im Laufe des Jahres 2021, um die Lösung Anfang 2022 effektiv bereitstellen zu können. Es wurde schnell eine Kooperation zwischen drei Parteien aufgebaut, zu der IBM, die für die Bereitstellung von Lösungen und Support zuständig ist, ein Systemintegrator und das Projektteam von Crédit Agricole SA gehörten. „Innerhalb von einem Jahr konnten wir die VERDI- und TEMPO-Tools erfolgreich bereitstellen“, erklärt Arnaud Sage-Mengus, Head of Group IT Finance, Crédit Agricole S.A. „Wir sind sehr stolz darauf, dass diese Plattform von Anfang an sowohl zuverlässig als auch robust funktioniert hat.“

Bei ihrer Einführung konzentrierte sich die Plattform auf einige wenige Schlüsselindikatoren. 2022 arbeiteten die Teams eng mit den Geschäftsbereichen zusammen, um diese Indikatoren im agilen Modus zu ergänzen.

„VERDI ist als Gruppentool gedacht. Dennoch müssen wir nah an den Endnutzern bleiben, denen wir verschiedene Analysen vorschlagen und die im Gegenzug Feedback zu ihren Bedürfnissen geben. Es liegt an uns, diesbezüglich Vorschläge zu unterbreiten und einen Konsens zu finden.“

Das VERDI-Projekt wurde Ende 2022 offiziell abgeschlossen, auch wenn noch einige Probleme zu lösen sind. „Wir nehmen an regelmäßigen Fortschrittsüberprüfungen mit IBM teil. Mit Hilfe ihrer Teams sollten wir bald in der Lage sein, bestimmte Probleme wie SSO zu beheben. Es ist wichtig, die täglichen Beziehungen zwischen den Geschäftsbereichen, die ich vertrete, den IT-Teams und IBM beizubehalten.“