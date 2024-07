Compuware hat eine IT-Strategie mit zwei Plattformen entwickelt, bei der alle strategischen Systeme vor Ort in seiner IBM Z-Umgebung ausgeführt werden und alle nicht zum Kerngeschäft gehörenden Systeme durch Software-as-a-Service-Lösungen (SaaS) in der Public Cloud ersetzt werden, wobei RESTful APIs für die Interaktion mit der Geschäftslogik und den Daten auf Z verwendet werden. Um den Wert dieser Strategie weiter zu steigern, hat Compuware vor Kurzem seine Z-Umgebung von IBM z13- auf IBM z14-Server aufgerüstet.

„z14 ermöglicht uns eine höhere Effizienz in Bezug auf Energie und Fläche, was die Kosten für den Betrieb unserer Einrichtungen erheblich senkt“, so Sisson. „Die Server der neuen Generation bieten auch eine 15-prozentige Steigerung der Java-Leistung und geben uns die Möglichkeit, Erfahrungen mit der neuen durchgängigen Verschlüsselungsfunktion zu sammeln. Sie helfen uns auch, unseren DevOps-Ansatz auf Z fortzusetzen.“

Die beiden von Compuware eingesetzten IBM z14 ZR1-Server passen in ein 19-Zoll-Rack, das dem Industriestandard entspricht, und sind kompakter als die z13-Server, die sie ersetzten und die jeweils mehr als ein ganzes Rack im Rechenzentrum benötigten.

„Wir bezahlen unseren Vermieter auf der Grundlage der Quadratmeterzahl unserer Geräte, sodass wir zuvor für jeden z13 zwei Racks für Strom und Platz bezahlt haben“, sagt Sisson. „Die z14-Server passen jeweils in ein einziges Rack und bieten außerdem 16 Rack-Einheiten freien Platz, sodass wir die HMC und einige Netzwerkhardware aus anderen Racks konsolidieren können.“

Einer der z14-Server wird hauptsächlich für die strategischen Anwendungen von Compuware verwendet, während der zweite für die Entwicklung des gesamten Codes für die Mainframe-Softwareprodukte des Unternehmens eingesetzt wird. Das Unternehmen verwendet IBM DS8870-Speichersysteme und zieht ein Upgrade auf DS8880-Systeme in Betracht, um die Vorteile der integrierten Cloud-Backup-Funktionen zu nutzen.

Compuware steht nun vor dem fünften Jahr seiner neuen Strategie und hat seinen Platzbedarf für die lokale IT von 77 Racks auf nur 12 reduziert und dabei 19 Tonnen veralteter Geräte ausgemustert. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Führungen durch das Rechenzentrum an, bei denen die leeren Flächen mit Markierungen versehen sind, die scherzhaft als „Grabsteine“ bezeichnet werden und auf denen angegeben ist, welche Geräte früher an dieser Stelle standen und wie viel Geld Compuware durch deren Ausmusterung gespart hat.

„Obwohl wir sicherlich Millionen von Dollar eingespart haben, ging es bei dieser Übung nicht in erster Linie um Kostensenkung“, bemerkt Sisson. „Vielmehr wollten wir die Beschränkungen unserer x86-Umgebung beseitigen, die unsere Pläne für ein schnelleres und effizienteres Geschäft erheblich ausgebremst haben. Durch den Austausch von lokaler x86-Software gegen SaaS-Lösungen konnten wir auf die neuesten Geschäftsfunktionen zugreifen, ohne die Kosten oder die Komplexität der Software selbst tragen zu müssen. Und wir waren in der Lage, die gesamten Kosteneinsparungen in Innovationen zu investieren.“

Für einen erfolgreichen Übergang zu einer DevOps-Kultur müssen Unternehmen kontinuierliche Integration und Tests einführen. Compuware verwendet das IBM® z/OS Provisioning Toolkit in Kombination mit einem seiner eigenen Automatisierungstools zur dynamischen Erstellung von Testsuiten mit IBM® Db2 und IBM® CICS. Das Unternehmen hat ein externes System eines Drittanbieters zur Nachverfolgung von Problemen integriert, um zusätzliche Automatisierung zu ermöglichen.