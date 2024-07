Cognition Foundry wurde 2016 gegründet und ist ein Service-Anbieter mit Hauptsitz in Essex, Großbritannien, sowie Niederlassungen in Boulder, Colorado, und Sofia, Bulgarien. Das Unternehmen bietet kostengünstigen Zugang zu IT-Ressourcen auf Unternehmensniveau für innovative Start-ups. Cognition Foundry ist ein IBM Business Partner und wurde 2017 für seine Arbeit mit The Plastic Bank mit dem IBM Beacon Award for Outstanding Open Innovation Solution on Linux ausgezeichnet.