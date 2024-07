Als Anfang 2020 die Nachrichten über den Ausbruch des COVID-19-Virus an der amerikanischen Küste berichteten, fragten sich die Menschen in Austin, wann das Virus nach Zentraltexas kommen und welche Auswirkungen es auf ihr Leben haben würde.

Die Antworten auf diese Fragen sollten nicht lange auf sich warten lassen. Am 6. März sagte der Bürgermeister von Austin das berühmte South by Southwest Festival ab, weil man befürchtete, dass große Menschenmengen zu einer Ausbreitung der Infektion führen könnten. Eine Woche später wurde der erste Fall von COVID-19 in Austins Travis County diagnostiziert. Am 24. März baten die Behörden von Austin die Menschen, zu Hause zu bleiben, und in der sonst so pulsierenden Stadt kam das Leben zum erliegen. Am 28. März wurde in Austin der erste Todesfall im Zusammenhang mit COVID-19 registriert.

Als Reaktion auf diese Ereignisse nahm das öffentliche Interesse an Informationen über die Pandemie sehr stark zu. Die Stadt Austin verfügte bereits über eine Reihe von öffentlichen Informationsplattformen, darunter ein gut genutzter 3-1-1-Telefonservice, eine umfassende Website und verschiedene Kanäle in den sozialen Medien. „Uns wurde jedoch klar, dass die Bürger, wenn sie spezifische COVID-19-Informationen erhalten wollten, nicht auf einen Mitarbeiter der Telefonzentrale warten oder sich durch viele Webseiten wühlen wollten, um das zu finden, was sie suchten“, sagt Alicia Dean, Communications und Marketing Consultant bei der Stadt Austin. „Wir mussten den Bürgern eine Möglichkeit geben, schneller Antworten auf bestimmte Fragen zu erhalten.“

Bald kam eine weitere Idee auf: Wäre es möglich, auf der Website der Stadt einen Chatroom mit einem automatisierten Agenten bereitzustellen, der die dringendsten Fragen zur Pandemie sofort beantworten könnte? Dieser Vorschlag klang plausibel, aber die IT-Mitarbeiter von Austin würden Monate brauchen, um einen brauchbaren Chatbot zur Pandemiebekämpfung von Grund auf zu entwickeln, zu testen und einzusetzen.

In der Zwischenzeit wuchs die öffentliche Nachfrage nach Informationen, da sich mittlerweile Tausende von Einwohnern von Austin mit dem Virus infiziert hatten.

Kurz darauf erhielt die Stadt Austin eine weitere Bürgeranfrage. Doch dieses Mal hatten die Anrufer keine Fragen zur Pandemie. Sie hatten Antworten.