Mit dem IBM Supply Chain Business Network, das die EDI-Prozesse steuert, kann CEVA Logistics jederzeit pünktlich liefern und so die Kundenzufriedenheit verbessern, auch wenn das Unternehmen wächst.

„Früher waren die EDI-Volumina, die wir am Black Friday erlebten, eine echte Belastung für unsere EDI-Systeme und unsere Kundenbeziehungen“, sagt Jeff Liddicoat. „Dank unserer modernen IBM-Plattform können wir unsere Kunden mit einem höheren EDI-Service-Niveau als je zuvor begeistern. Wir können der IBM-Lösung auf Knopfdruck zusätzliche EDI-Kapazitäten hinzufügen und das System innerhalb von Tagen, nicht Wochen, online stellen – 90 Prozent schneller als bisher möglich. Und da IBM Supply Chain Business Network eine wirklich elastische Kapazität bietet, zahlen wir nur für die Rechenressourcen, die wir benötigen.

„Wir haben kürzlich einen unserer größten Kunden rechtzeitig zum Black Friday auf die Plattform umgestellt. Die IBM-Lösung bewältigte den sprunghaften Anstieg des EDI-Volumens einwandfrei und half uns, die Erwartungen eines wichtigen Kunden zu erfüllen und zu übertreffen und seine Loyalität zu pflegen. Viele unserer Kunden vergeben Qualitätsbewertungen für ihre Logistikanbieter. Wir haben vor kurzem die prestigeträchtige Auszeichnung als Lieferant des Jahres von einem unserer größten Kunden aus der Automobilbranche erhalten und wir sind zuversichtlich, dass unsere B2B-Integrationslösung von IBM es uns erleichtern wird, weiterhin die hohen Bewertungen und den guten Ruf zu erreichen, die zu Folgegeschäften führen.“

Während CEVA Logistics die Migration zur IBM Cloud fortsetzt, plant das Unternehmen bereits innovative Wege, um sein EDI-Serviceangebot für das Unternehmen zu verbessern.

„Logistik ist eine hart umkämpfte Branche, und die Gewinnspannen sind knapp“, erklärt Jeff Liddicoat. „Um wettbewerbsfähige Angebote zu machen und unsere Rentabilität zu sichern, bitten unsere Geschäftsanwender um Angebote für neue EDI-Services. Da unser früherer Ansatz von so vielen verschiedenen internen Ressourcen abhing, war es äußerst schwierig, den genauen Zeit- und Ressourcenaufwand abzuschätzen.

„Die IBM-Lösung ermöglicht es uns, dem Unternehmen einen Festpreis-Selbstbedienungskatalog anzubieten, der den exakten Zeit- und Kostenaufwand für die Einrichtung neuer Karten und Handelspartner aufzeigt – so kann das Unternehmen leichter wettbewerbsfähige Angebote erstellen, um neue Kunden zu gewinnen. Die IBM-Lösung ermöglicht es uns sogar, in einem sicheren, internen Portal namens CEVA Matrix Connect einen Self-Service-Zugang zu Informationen über die EDI-Betriebszeit und den Stand der Nachrichtenzustellung anzubieten.“

Jeff Liddicoat kommentiert: „Sobald unsere Migration in die IBM Cloud abgeschlossen ist, werden wir unsere Markteinführungszeit für neue EDI-Verbindungen schätzungsweise um 40 Prozent verkürzen – was uns hilft, neue Kunden noch schneller als heute an Bord zu holen. Wir prüfen sogar die Möglichkeit, vorgefertigte EDI-Vorlagen zu erstellen, was die Einarbeitung weiter beschleunigen, die Kosten senken und unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen würde.“

Er schließt ab: „Das IBM Supply Chain Business Network ist so flexibel und reaktionsschnell, dass wir es als eine Erweiterung unseres Geschäfts betrachten. Dank unserer engen Partnerschaft mit IBM haben wir die EDI-Leistung, Skalierbarkeit und Verfügbarkeit erhalten, die wir benötigen, um unsere Wachstumsambitionen zu verwirklichen.“