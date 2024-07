Durch die Migration auf SAP HANA auf IBM Power profitierte CenturyLink von erheblichen Leistungssteigerungen, die es dem Unternehmen ermöglichten, sowohl Finanztransaktionen als auch Finanzanalysen schneller als je zuvor durchzuführen. Insgesamt verschafft die höhere Geschwindigkeit bei der Berichterstellung den Führungskräften von CenturyLink einen schnelleren Einblick und ermöglicht es ihnen, Umsatzchancen früher als ihre Konkurrenten zu erkennen und umzusetzen.

„Wir haben unsere Leistung vor und nach der Umstellung auf die Power E880-Server und SAP HANA verglichen“, so Connie Walden. „Die Verbesserung war sehr eindeutig: Einige Transaktionen wurden 64 Mal schneller ausgeführt und wir konnten den Zeitrahmen für wichtige Monatsabschlussprozesse wie die Kostenzuordnung deutlich verkürzen.“

Die Kostenzuordnung erfolgt jetzt im Durchschnitt 1,57 Mal schneller, und die Extraktion von Daten aus SAP Business Planning and Consolidation ist 13,78 Mal schneller und dauert nur noch 30 Minuten statt der zuvor benötigten sechs Stunden. Die Zeit, die für die Erstellung von Aktualisierungen des gleitenden Durchschnittspreises benötigt wird, wurde um das 18,65-Fache reduziert, und auch die Berichterstellung aus den Personalsystemen wurde erheblich beschleunigt: Die Berichte über Pensionärslöhne werden 12-mal schneller ausgeführt, die Berichte über den Abgleich der Nettolöhne 5,14-mal schneller, und die Übertragung von Daten aus den SAP-Systemen in ein Identitätsmanagementsystem eines Drittanbieters kann in 50 Minuten abgeschlossen werden, anstatt in drei Stunden, wie es vor der Einführung von SAP HANA der Fall war. Das ist eine Verbesserung um das 3,6-Fache. Die Aktualisierung der Daten des Family and Medical Leave Act (FMLA) für 12 Monate dauert nur noch eine Stunde statt der zuvor benötigten 14 Stunden. Und schließlich ist die Anzeige von Lieferantenzahlungen mit SAP HANA 3,16-mal schneller – und CenturyLink hat ähnliche Leistungssteigerungen in allen Bereichen festgestellt.

Connie Walden fügt hinzu: „Einer der ursprünglichen Gründe für die Investition in neue Hardware waren Leistungsprobleme in unserer SAP-Umgebung. Wir hatten Qwest im Jahr 2011 übernommen, und das Unternehmen war in unseren Systemen als ein einziges Unternehmen angelegt, während CenturyLink unter vielleicht 300 verschiedenen Unternehmenscodes vertreten ist. Wenn wir versuchten, Finanzberichte zu erstellen, z. B. eine Varianzanalyse während eines Finanzabschlusses, führte die enorme Anzahl von Transaktionen, die mit dem einzigen Unternehmenscode, der Qwest repräsentierte, verbunden waren, häufig zu einer Zeitüberschreitung. Wir mussten den Bericht dann manuell in zwei oder drei Teile zerlegen, nur um ihn ausführen zu können. Mit SAP HANA auf IBM Power haben wir dieses Problem vollständig aus dem Weg geräumt. Unsere Benutzer in den Finanzteams sind mit der optimierten Leistung äußerst zufrieden.“

Durch die Umstellung auf SAP HANA wurde die SAP-Datenbank von CenturyLink von 20 TB auf 8 TB reduziert, was eine wesentlich schnellere Backup- und Wiederherstellungszeit ermöglicht. Da das Unternehmen expandiert und neben neuen Lösungen auch neue Geschäftsbereiche hinzufügt, spart eine kleinere Datenbank auch jedes Mal Zeit, wenn das IT-Team zusätzliche Test-, Entwicklungs-, QA- oder Produktionsumgebungen hochfahren muss.

CenturyLink weiß die Verfügbarkeit der IBM Power-Plattform schon seit Langem zu schätzen, und dieser Vorteil gewinnt mit der weiteren Integration des Level 3-Geschäfts immer mehr an Bedeutung.

Connie Walden erklärt das genauer: „CenturyLink hat sich bisher hauptsächlich auf den US-Markt konzentriert, während Level 3 auch in Lateinamerika, in EMEA und im asiatisch-pazifischen Raum sehr aktiv ist. Dadurch wird unsere SAP-Umgebung komplizierter und wir müssen weitere Sprachen und Währungen hinzufügen. Außerdem wird die Verfügbarkeit immer wichtiger, da wir jetzt viel mehr Zeitzonen abdecken. Durch unsere mehr als 15 Jahre Erfahrung sind wir sehr zuversichtlich, dass unsere IBM Power Systems-Server diese Herausforderung ebenfalls meistern werden.“

Die Fähigkeit der IBM Power-Plattform, mehrere Produktionsinstanzen von SAP HANA zu hosten, ist für CenturyLink bereits jetzt äußerst wertvoll. Das Unternehmen kann nämlich dadurch sehr viel Speicherplatz sparen und unnötige Kosten vermeiden. Die fortschrittliche IBM PowerVM-Virtualisierung sorgt für eine nahtlose Zuordnung und Neuzuordnung von Systemressourcen an verschiedene virtuelle Server, wenn sich die Anforderungen ändern, und gewährleistet so jederzeit eine optimale Leistung. Und da neue Anforderungen in der SAP-Umgebung einfach durch die Aktivierung eines weiteren Satzes virtueller Ressourcen auf den Power Systems-Servern erfüllt werden können, spart CenturyLink Zeit und Geld bei Migrations- und Integrationsprojekten.

Abschließend stellt Connie Walden fest: „Mit Power vermeiden wir nicht nur die Kosten und Verzögerungen bei der Bereitstellung zusätzlicher Hardware, sondern auch die versteckten Kosten von Projektverzögerungen und -überschreitungen. Bei einem großen IT-Projekt, an dem ein großes funktionsübergreifendes Team beteiligt ist, bedeutet jeder zusätzliche Tag im Gesamtzyklus eine enorme Belastung für die Ressourcen des Unternehmens. Außerdem gerät man in Verzug, wenn es darum geht, den Wert von Unternehmensübernahmen zu steigern. Mit IBM Power als Plattform für SAP HANA können wir uns an unerwartete Entwicklungen oder neue Anforderungen anpassen und uns kontinuierlich weiterentwickeln, um einen zusätzlichen Mehrwert für das Geschäft zu erzielen.“