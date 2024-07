Die US-Behörde Centers for Disease Control and Prevention (CDC) nutzt die IBM Blockchain-Technologie, um ein verschlüsseltes Bestandsbuch zu erstellen, das elektronische Patientenakten (Electronic Health Records, EHR) speichert, ohne Kompromisse bei der Datensicherheit und den gesetzlichen Anforderungen einzugehen.

Aufgabenstellung Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sammelt Daten über die Gesundheit der amerikanischen Öffentlichkeit. Die Organisation beschloss, die Möglichkeit zu prüfen, elektronische Patientenakten (EHR) als Datenquelle zu nutzen. Es gab jedoch offensichtliche Herausforderungen zu bewältigen, darunter der Schutz der Datenschutzrechte und Datenberechtigungen.

Umsetzung CDC untersucht derzeit das Potenzial der IBM Blockchain-Technologie und der IBM Cloud zur Unterstützung ihrer Maßnahmen zur Datenerfassung. CDC kann neue Datenquellen erschließen und tiefere Erkenntnisse über die öffentliche Gesundheit gewinnen. Das National Center for Health Statistics (NCHS) untersucht Blockchain- und Cloud-Technologien als eine Möglichkeit, eine völlig neue Datenwelt – einschließlich elektronischer Patientenakten (EHR) – zu erfassen und zu gewährleisten, dass die Informationen sicher bleiben.

Während wir Blockchain weiterhin nutzen und mehr über die Technologie erfahren, wird uns erst die Zukunft zeigen, welche Auswirkungen sie für die Bundesbehörde haben wird. Askari Rizvi CTO National Center for Health Statistics, Centers for Disease Control and Prevention