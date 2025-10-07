Catchpoint transformiert seinen DNS-Ansatz mit IBM NS1 Connect
Einige der weltweit größten Unternehmen vertrauen bei der Überwachung der Internetleistung (IPM) auf Catchpoint. Um seine globale Präsenz zu unterstützen – das größte weltweite Agentennetzwerk mit Tausenden von Geräten in über 100 Ländern – setzt das Unternehmen auf einen leistungsstarken und ausfallsicheren Domain Name System (DNS)-Dienst, der dafür sorgt, dass globale Telemetriedaten ordnungsgemäß erfasst werden und Kunden bei auftretenden Problemen umgehend benachrichtigt werden.
Ihr bisheriger DNS-Anbieter war jedoch Opfer eines schwerwiegenden Distributed-Denial-of-Service-Angriffs (DDoS) und mehrerer Ausfälle geworden, wodurch Catchpoint nicht mehr in der Lage war, zuverlässige Dienste anzubieten und für seine Kunden als vertrauenswürdige Instanz für die Internetleistung zu fungieren. Dieses Ereignis stellte einen wichtigen Wendepunkt für Catchpoint dar. Bei einem fehlerhaften System konnte das Vertrauen der Kunden nicht aufs Spiel gesetzt werden.
Catchpoint benötigte eine DNS-Lösung, die Betriebsprobleme minimieren, sich nahtlos in die bestehende Infrastruktur integrieren und Datenverluste aufgrund potenzieller Wiederholungsversuche bei DNS-Lookups verhindern konnte. Es war an der Zeit, ihre DNS-Strategie zu überdenken, um sowohl Geschwindigkeit als auch Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
Als Antwort auf diese Herausforderungen ging Catchpoint eine Partnerschaft mit IBM ein, um IBM® NS1 Connect, eine robuste und flexible DNS-Lösung, zu implementieren. Die Zusammenarbeit wurde durch mehrere wichtige Faktoren vorangetrieben, darunter die globale DNS-Leistung der Plattform und ihre Fähigkeit, große Datenmengen zuverlässig zu verarbeiten.
Die Umstellung von Catchpoint auf NS1 Connect verlief reibungslos und effizient, mit praxisnahem Onboarding und minimalen Betriebsunterbrechungen. Das Unternehmen entschied sich für eine Dual-Instanz-Konfiguration, bei der die gehosteten und gemeinsam genutzten Dienste der Lösung kombiniert wurden, um Redundanz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten – selbst bei Verwendung von Web Application Firewalls (WAFs) und Content Distribution Networks (CDNs). Die Integration mit der NS1 Connect API für die Nachverfolgung des Infrastrukturbestands hat den Betrieb weiter optimiert. Außerdem erfüllte der Service alle Anforderungen von Catchpoint an die Datenmessung.
Catchpoint implementierte außerdem erfolgreich Traffic Steering über Filterketten und dedizierte DNS-Dienste, was sich als unschätzbar wertvoll erwies und die Reaktionsfähigkeit und Ausfallsicherheit ihrer IPM-Plattform erheblich verbesserte.
Dieser Ansatz verbesserte nicht nur die Ausfallsicherheit, sondern ermöglichte es Catchpoint auch, seine eigenen Überwachungsdaten für eine intelligente Verkehrssteuerung in der Zukunft zu nutzen.
Nach der Implementierung von NS1 Connect konnte Catchpoint erhebliche Verbesserungen in Bezug auf Geschwindigkeit, Ausfallsicherheit und Flexibilität verzeichnen – allesamt entscheidende Faktoren für ein Unternehmen, dessen Geschäft von Echtzeit-Leistungsdaten abhängt. Durch die Zusammenarbeit mit IBM konnte Catchpoint seine digitale Infrastruktur stärken und so eine konsistente, optimale Leistung und Zuverlässigkeit sicherstellen.
Dadurch ist das Unternehmen nun besser positioniert, um seinen Kunden qualitativ hochwertige Dienstleistungen zu bieten und gleichzeitig Kosteneffizienz und betriebliche Effektivität zu gewährleisten. NS1 Connect verfügt über eine vielfältige Infrastruktur und bietet eine flexible Bereitstellung in Tier-1-Rechenzentren, Cloud-Umgebungen oder anderen Instanzen. In Filterketten integrierte Zustandsprüfungen tragen ebenfalls dazu bei, dass DNS-Antworten auf funktionsfähige Dienste verweisen, wodurch das Risiko von Ausfallzeiten verringert und die Customer Experience verbessert wird.
Darüber hinaus unterstützt die Partnerschaft von Catchpoint mit IBM deren fortlaufende digitale Transformation und bietet die Agilität und Skalierbarkeit, die erforderlich sind, um sich an zukünftige Herausforderungen und Chancen in der sich ständig weiterentwickelnden Landschaft der Internet-Leistungsüberwachung anzupassen.
Digitale Unternehmen nutzen die IPM-Plattform und das Fachwissen von Catchpoint, um Probleme im gesamten Internet-Stack proaktiv zu identifizieren und zu beheben, bevor sie sich auf Kunden, Mitarbeiter oder digitale Erlebnisse auswirken. Das Internet vertraut auf Catchpoint, weil es unvergleichliche Transparenz und weitreichende Einblicke in das Internet bietet.
