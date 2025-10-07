Als Antwort auf diese Herausforderungen ging Catchpoint eine Partnerschaft mit IBM ein, um IBM® NS1 Connect, eine robuste und flexible DNS-Lösung, zu implementieren. Die Zusammenarbeit wurde durch mehrere wichtige Faktoren vorangetrieben, darunter die globale DNS-Leistung der Plattform und ihre Fähigkeit, große Datenmengen zuverlässig zu verarbeiten.

Die Umstellung von Catchpoint auf NS1 Connect verlief reibungslos und effizient, mit praxisnahem Onboarding und minimalen Betriebsunterbrechungen. Das Unternehmen entschied sich für eine Dual-Instanz-Konfiguration, bei der die gehosteten und gemeinsam genutzten Dienste der Lösung kombiniert wurden, um Redundanz und Zuverlässigkeit zu gewährleisten – selbst bei Verwendung von Web Application Firewalls (WAFs) und Content Distribution Networks (CDNs). Die Integration mit der NS1 Connect API für die Nachverfolgung des Infrastrukturbestands hat den Betrieb weiter optimiert. Außerdem erfüllte der Service alle Anforderungen von Catchpoint an die Datenmessung.

Catchpoint implementierte außerdem erfolgreich Traffic Steering über Filterketten und dedizierte DNS-Dienste, was sich als unschätzbar wertvoll erwies und die Reaktionsfähigkeit und Ausfallsicherheit ihrer IPM-Plattform erheblich verbesserte.

Dieser Ansatz verbesserte nicht nur die Ausfallsicherheit, sondern ermöglichte es Catchpoint auch, seine eigenen Überwachungsdaten für eine intelligente Verkehrssteuerung in der Zukunft zu nutzen.