Die Cloud ist heute ein sehr gängiges Konzept, aber vor ein paar Jahren war das Vertrauen, das es heute repräsentiert, für Kunden nicht überzeugend. Der Wechsel vom On-Premise-Modell zur Cloud, ohne sich über die Flexibilität der Lösungen sowohl in wirtschaftlicher als auch in wachstumsbezogener Hinsicht im Klaren zu sein, war nicht so überzeugend.

Vor acht Jahren versuchte KIO Spain, ein Unternehmen für IaaS-Services, das sich auf geschäftskritische Infrastrukturen spezialisiert hat, sich durch Spezialisierung, Verfügbarkeit und Qualität von der Konkurrenz abzuheben. Das Unternehmen verfügte über ein reduziertes, aber dennoch breit gefächertes Dienstleistungsportfolio, sodass Kunden die Möglichkeit hatten, die Infrastrukturen auszuwählen und zu nutzen, die ihren Anforderungen am besten entsprachen. Für Kunden mit hohen SAP-Workloads ging das Angebot von KIO Spain jedoch Hand in Hand mit IBM Power Servern und bot ihnen aufgrund der von ihnen gebotenen Leistung und der Möglichkeit, die Anmietung von Instanzen (basierend auf der Größe des Speichers) an das vom Projekt selbst geforderte Tempo anzupassen, einen Mehrwert gegenüber dem vielfältigen Angebot an Cloud-Services.



Vor sieben Jahren begann KIO Spanien die Zusammenarbeit mit IBM. Seitdem ist das beste Verkaufsargument für das Unternehmen für geschäftskritische IT-Dienstleistungen zweifellos, seinen Kunden eine Demo von IBM Power durch einen Integrator anzubieten. Dieser Test ermöglicht es Unternehmen, die Robustheit der IBM-Lösungen zu bewerten und sich von ihrer optimalen Funktionsweise mit Maschinen mit sehr viel RAM zu überzeugen.

Infolgedessen sind 100 % der Unternehmen, die sich bereit erklärt haben, es auszuprobieren, zu Kunden von IBM Power-Servern geworden und Teil des Portfolios von KIO Spain. Diese Zahl beläuft sich auf insgesamt 17 Unternehmen in ganz Spanien aus den Bereichen Lebensmittel, Logistik, Chemie, Fertigung und öffentliche Verwaltung.