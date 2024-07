Carey International, Inc. – ein bekannter Name in der Premium-Transportbranche – hat seit den 1920er Jahren Luxusreisen neu definiert. Das weit verzweigte Unternehmen verfügt über ein robustes Netzwerk von Tochtergesellschaften, Franchise- und angeschlossenen Partnern in 400 Städten weltweit. Mit einem atemberaubenden Rekord von 550.000 Fahrten in 69 Ländern im Jahr 2022 bilden die zentralisierten Reservierungs-, Abrechnungs-, Kundenservice- und Eventmanagementsysteme ein komplexes Rückgrat für den Betrieb, das unermüdliche Betriebszeit und Sicherheit erfordert. Die veralteten Systeme gerieten jedoch zunehmend unter Druck, was Carey dazu veranlasste, die Modernisierung der Anwendungen in Angriff zu nehmen.

Das Unternehmen musste sich mit einem wahren Minenfeld betrieblicher Herausforderungen auseinandersetzen. Die Altsysteme von Carey, die sich über eine Mischung traditioneller Plattformen wie IBM® WebSphere Application Server Network Deployment, Red Hat JBoss Enterprise Application Platform und Oracle Databases erstreckten, gerieten angesichts der Kundenanforderungen nach verbesserter Sicherheit, dem Bedarf an hochverfügbaren Services und steigenden Kosten zunehmend an ihre Grenzen, zumal für die Wartung dieser veralteten Technologien spezielle Fachkenntnisse erforderlich waren. Der Wendepunkt kam mit der Erkenntnis, dass die Systeme des Unternehmens nicht mit der sich schnell verändernden digitalen Umgebung Schritt halten konnten, ohne ein erhebliches Betriebsrisiko und unvorhergesehene Kosten zu verursachen.