Capital Bank of Jordan

Die Capital Bank (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) mit Sitz in Amman, Jordanien , bietet Geschäfts- und Investmentbanking-Dienstleistungen und -Lösungen für Privat- und Firmenkunden in Jordanien, dem Irak, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Saudi-Arabien an. Um weiter zu expandieren, erwarb die Capital Bank 2021 die Aktivitäten der Bank Audi sowohl in Jordanien als auch im Irak. 2022 erwarb sie die Filialen und Aktivitäten der Société Générale Bank in Jordanien und stärkte damit ihre Position auf dem jordanischen und regionalen Bankenmarkt.