Parallel waren sie für das Onboarding der Ingenieure verantwortlich, die (traditionell) an die Arbeit in einer einzigen Domäne/Kundenumgebung gewöhnt waren. Während des gesamten Integrationsprozesses musste Jerrys Team sicherstellen, dass jede Technologie den entsprechenden Governance-Prozess durchlaufen hatte. Denn nur so konnte gewährleistet werden, dass die Service- und Betriebsniveaus eingehalten werden und im Einklang mit dem Betriebsmodell von Capita stehen.

Während dieses Integrationsprozesses verlagerte Capita seinen Schwerpunkt auch auf die Cloud. Die Cloud bot dem Team einen agileren Ansatz für die Anwendungsbereitstellung, ohne dass es sich um kostspielige Hardware und Investitionsausgaben kümmern musste. Aber dieser agile Ansatz brachte auch neue Herausforderungen mit sich. Das Team stellte ziemlich schnell fest, dass es sich nicht mehr auf seinen manuellen Ansatz zur Verwaltung von Ressourcen verlassen konnte, als der Wechsel in die Cloud immer weiter voranschritt.

Vor der Einführung der IBM® Turbonomic-Lösung zur Optimierung der Hybrid-Cloud-Kosten verließ sich das Team auf zahlreiche Tabellenkalkulationen und manuelle Schritte, um den Ressourcenverbrauch, die Ausbreitung der virtuellen Maschinen (VM) und die Prognosen zu verfolgen. Dieser manuelle Ansatz zwang sie dazu, bei der Verwaltung von Ressourcen eher reaktiv als proaktiv vorzugehen, was wiederum zu mehr Leistungsproblemen sowohl bei den VMs der Kunden als auch bei den Plattformen selbst führte. Die Herausforderung, eine Umgebung mit 11.100 Workloads – 5.100 On-Premises und 6.000 in der Public Cloud – zu verwalten, überstieg die menschlichen Kapazitäten.