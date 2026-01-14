Um den Anforderungen an hohe Verfügbarkeit und nahtlose Migration gerecht zu werden, hat Cacpe Loja eine Partnerschaft mit IBM und Advance Networks, einem IBM Business Partner, geschlossen, um seine technologische Plattform zu aktualisieren. Die größte Herausforderung bestand darin, sicherzustellen, dass während des Migrationsprozesses zwei produktive Umgebungen nebeneinander bestehen konnten und gleichzeitig eine Verfügbarkeit von 99 % gewährleistet war.

Der Implementierungsprozess begann mit der Bereitstellung von drei IBM FlashSystem 5300-Einheiten, die jeweils mit IBM FlashCore-Modulen ausgestattet waren. Diese Lösungen wurden aufgrund ihrer überragenden Leistung, ihrer Kosteneffizienz und ihrer Übereinstimmung mit den Anforderungen von Cacpe Loja ausgewählt. Darüber hinaus trugen sie zur Schaffung einer vollständig redundanten Speicherumgebung bei und sorgten so für eine hohe Verfügbarkeit.

Zusätzlich umfasste die Umstellung auf die neue Infrastruktur IBM Power-Server, SAN-Switches (Storage Area Network) und IBM Storage Insights Pro. Die Integration dieser Komponenten wurde sorgfältig gesteuert, um Redundanz und eine Verfügbarkeit von 99 % zu erreichen. Die Implementierung der SAN-Switches stellte einen wichtigen Meilenstein dar, da sie die Grundlage für die Hochverfügbarkeit bildete und die nahtlose Bereitstellung der gesamten Lösung ermöglichte.

Das Team von IBM Expert Labs trug unter Verwendung der PBHA-Methodik (Policy-Based High Availability) von IBM ebenfalls dazu bei, die Implementierung von Hochverfügbarkeitsfunktionen für Speichercontroller sicherzustellen. Dieser Ansatz erfüllte nicht nur die Erwartungen von Cacpe Loja, sondern übertraf sie sogar, indem er eine robuste Notfallwiederherstellungslösung bot und das Risiko von Ausfallzeiten minimierte.

Die Zusammenarbeit zwischen Advance Networks und IBM war maßgeblich für den Erfolg des Projekts. Advance Networks hat mit seiner umfassenden Erfahrung im Finanzsektor wertvolle Erkenntnisse über die Umgebung und die Abläufe des Kunden bereitgestellt. IBM hingegen hat technisches Fachwissen und Support bereitgestellt und die richtige Konfiguration, Lösung und Preisgestaltung definiert.