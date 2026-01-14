Cacpe Loja modernisiert seine Speicherinfrastruktur mit IBM FlashSystem 5300
Cacpe Loja, eine bedeutende Kredit- und Spargenossenschaft im Finanzsektor Ecuadors, sah sich mit erheblichen Schwierigkeiten konfrontiert, als ihre bestehende Technologieplattform nicht mehr ausreichend verfügbar war. Diese Unzuverlässigkeit barg ein erhebliches Risiko für Datenverluste und Betriebsstörungen, die sich kritisch auf die Genossenschaft auswirken konnten. Erschwerend kam hinzu, dass während des Migrationsprozesses zwei produktive Umgebungen aufrechterhalten werden mussten.
Um zukünftige Datenverluste zu verhindern und einen unterbrechungsfreien Service für ihre Kunden zu gewährleisten, benötigte Cacpe Loja eine Lösung, die eine hohe Verfügbarkeit und nahtlose Koexistenz in beiden Umgebungen garantieren konnte.
Um den Anforderungen an hohe Verfügbarkeit und nahtlose Migration gerecht zu werden, hat Cacpe Loja eine Partnerschaft mit IBM und Advance Networks, einem IBM Business Partner, geschlossen, um seine technologische Plattform zu aktualisieren. Die größte Herausforderung bestand darin, sicherzustellen, dass während des Migrationsprozesses zwei produktive Umgebungen nebeneinander bestehen konnten und gleichzeitig eine Verfügbarkeit von 99 % gewährleistet war.
Der Implementierungsprozess begann mit der Bereitstellung von drei IBM FlashSystem 5300-Einheiten, die jeweils mit IBM FlashCore-Modulen ausgestattet waren. Diese Lösungen wurden aufgrund ihrer überragenden Leistung, ihrer Kosteneffizienz und ihrer Übereinstimmung mit den Anforderungen von Cacpe Loja ausgewählt. Darüber hinaus trugen sie zur Schaffung einer vollständig redundanten Speicherumgebung bei und sorgten so für eine hohe Verfügbarkeit.
Zusätzlich umfasste die Umstellung auf die neue Infrastruktur IBM Power-Server, SAN-Switches (Storage Area Network) und IBM Storage Insights Pro. Die Integration dieser Komponenten wurde sorgfältig gesteuert, um Redundanz und eine Verfügbarkeit von 99 % zu erreichen. Die Implementierung der SAN-Switches stellte einen wichtigen Meilenstein dar, da sie die Grundlage für die Hochverfügbarkeit bildete und die nahtlose Bereitstellung der gesamten Lösung ermöglichte.
Das Team von IBM Expert Labs trug unter Verwendung der PBHA-Methodik (Policy-Based High Availability) von IBM ebenfalls dazu bei, die Implementierung von Hochverfügbarkeitsfunktionen für Speichercontroller sicherzustellen. Dieser Ansatz erfüllte nicht nur die Erwartungen von Cacpe Loja, sondern übertraf sie sogar, indem er eine robuste Notfallwiederherstellungslösung bot und das Risiko von Ausfallzeiten minimierte.
Die Zusammenarbeit zwischen Advance Networks und IBM war maßgeblich für den Erfolg des Projekts. Advance Networks hat mit seiner umfassenden Erfahrung im Finanzsektor wertvolle Erkenntnisse über die Umgebung und die Abläufe des Kunden bereitgestellt. IBM hingegen hat technisches Fachwissen und Support bereitgestellt und die richtige Konfiguration, Lösung und Preisgestaltung definiert.
Cacpe Loja hat dank der Zusammenarbeit mit IBM einen transformativen Wandel in seinen technologischen Fähigkeiten durchlaufen. Die Implementierung von IBM FlashSystem 5300 mit IBM FlashCore Modules hat zu einer 60-prozentigen Verbesserung der Reaktionszeit bei der Prozessausführung, einer 99-prozentigen Kapazitätssteigerung für transaktionale Datenbankumgebungen und einer 60-prozentigen Verbesserung der Backup-Leistung geführt.
Darüber hinaus verfügt die Genossenschaft nun über eine Hochverfügbarkeit von 99 %, was dazu beiträgt, einen unterbrechungsfreien Service für ihre Kunden zu gewährleisten. Die für Tages-, Monats- und Jahresabschlüsse erforderliche Zeit wurde von vier auf zwei Stunden reduziert, was die Effizienzsteigerungen durch die neue Speicherinfrastruktur verdeutlicht.
Für die Zukunft plant Cacpe Loja, sich auf die Festlegung von Sicherheitsstrategien für ihre Datenbanken zu konzentrieren. Die Genossenschaft ist zuversichtlich, dass ihre neue Speicherinfrastruktur von IBM auch weiterhin ihre langfristige IT- und Geschäftsstrategie unterstützen und dazu beitragen wird, ihren Kunden einen unterbrechungsfreien Service zu gewährleisten. Die erfolgreiche Implementierung von IBM FlashSystem 5300 hat für Cacpe Loja neue Maßstäbe gesetzt und die Bedeutung strategischer Partnerschaften für die digitale Transformation deutlich gemacht.
Cacpe Loja ist eine renommierte Kredit- und Spargenossenschaft mit Sitz in Loja, Ecuador. Sie ist eines der bedeutendsten Finanzinstitute des Landes und bedient eine vielfältige Kundschaft. Die Genossenschaft bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an, darunter Sparkonten, Kredite und Investitionen, mit dem Ziel, sichere und rentable Finanzlösungen anzubieten.
