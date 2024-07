Gemeinsam mit dem IBM Business Partner SimpleCloud hat butic eine cloudbasierte Lernumgebung für seine Studenten eingeführt. Mit der auf IBM® Cloud gehosteten Lösung können Benutzer über Thin-Client-Geräte auf virtuelle Workstations mit High-End-Grafiksoftware und Verarbeitungsfunktionen zugreifen, um ihre Architektur-, Bau- und Ingenieurkurse zu absolvieren.

Aufgabenstellung Für das Hosting der Kurse und der damit verbundenen Projekte musste butic The New School eine virtuelle Lernumgebung schaffen.

Umsetzung butic hat sich mit dem IBM Business Partner SimpleCloud zusammengeschlossen, um eine cloudbasierte Workstation-Lösung auf den Markt zu bringen, die in der IBM Cloud gehostet wird.

Ergebnisse Globale Reichweite zur Gewinnung und Unterstützung von Studenten auf zwei Kontinenten Optimierte Lizenzverwaltung durch genau überwachte Profile Hält die Kosten niedrig durch Wegfall der Ausgaben für Hardware-Wartung und Energieverbrauch

Aufgabenstellung – die Geschichte Senkung der Bildungsbarrieren „Niemals aufhören zu lernen“ ist ein altehrwürdiges Mantra, das jeden von uns ermutigt, sein Wissen auszubauen, neue Denkansätze zu ergründen und sich weiterzuentwickeln. Der Zugang zu den richtigen Informationen, den richtigen Lernmitteln und den richtigen Schulen ist ein entscheidender Faktor, um eine neue Fähigkeit zu erwerben und seine Situation zu verbessern. Wenn die Lernenden jedoch nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, um für diesen Zugang zu bezahlen, oder wenn sie sich nicht in der Nähe eines dieser Standorte – oder sogar in einem anderen Land – befinden, sind ihre Möglichkeiten zur Verbesserung begrenzt. Marco Antonio Fernández, Gründer und Chief Executive Officer von butic, möchte das ändern. „Ich arbeite seit 20 Jahren im Bildungssektor“, erklärt Fernández. „Ich war Angestellter in einer spanischen Schule, die nach einem klassischen Modell unterrichtete. Wenn ein Schüler außerhalb des Unterrichts üben wollte, musste er in die Schule kommen und einen freien Arbeitsplatz finden.“ Diese Systeme wurden jedoch auch für andere Klassen verwendet, sodass die Schule nicht garantieren konnte, dass ein bestimmter Arbeitsplatz für die Schüler verfügbar war, wenn sie ihn brauchten.“ Um Bildung besser zugänglich – und innovativ – zu machen, hat Fernández ein neues Modell entwickelt. Anstatt sich also verstärkt auf physische Gebäude und Arbeitsplätze zu verlassen, wollte er zu einer eher virtuellen Strategie übergehen. „Vergessen Sie die Hardware“, fährt er fort. „Vergessen Sie die Softwarelizenzen. Ich wollte eine Schule, in der man für seine Studiengebühren einen virtuellen, vollständig lizenzierten Arbeitsbereich erhält.“ Diese neue Schule, butic, würde nicht nur das Lernen erleichtern, sondern auch die Einstiegshürde für Studenten aus aller Welt senken. Vor allem, da die Arten von Kursen, die die Schule anbietet – Architektur, Ingenieurwesen, Bauwesen und Technologie – eine robuste Betriebsumgebung erfordern, die nicht immer die günstigste ist. „Bei uns stehen keine einfachen Dinge auf dem Lehrplan“, fügt Fernández hinzu. „Für diese Art von Arbeit braucht man einen großen Prozessor, viel Speicher, eine High-End-Grafikkarte. Aber es gibt einen großen Teil der Welt, in dem man nicht davon ausgehen kann, dass ein Student über die notwendigen Ressourcen verfügt. Allein die Zahlung der Studiengebühren kann schwierig sein, ganz zu schweigen davon, mehrere tausend Dollar für eine High-End-Workstation mit fortschrittlicher Grafik zu bezahlen.“ Mit einer festen Vision vor Augen machte sich Fernández auf die Suche nach Hilfe, um diese neue Schule Wirklichkeit werden zu lassen.

Umsetzung – die Geschichte Virtuelles Arbeiten Da sie den IBM Business Partner SimpleCloud bereits kannten, wandten sich Fernández und butic an das Unternehmen, um die erforderliche Hilfe zu erhalten. „Sie sind ‚die’ Renderfarm in Spanien“, erklärt Fernández. „Jeder kennt sie. Man sieht sie auf jeder Veranstaltung, auf jedem Festival. Und ich kenne sie seit etwa zehn Jahren persönlich.“ SimpleCloud stellte der Schule eine leistungsstarke, cloudbasierte Workstation-Lösung zur Verfügung, sodass die Schüler nun weltweit mit ihren persönlichen Thin-Client-Geräten auf die Lernumgebung von butic zugreifen können. Im Gegenzug hat butic innerhalb der SimpleCloud-Lösung verschiedene Lernprofile erstellt, die den Nutzern vorgefertigte virtuelle Hardwarekonfigurationen und entsprechende Softwarelizenzen zur Verfügung stellen. „In meiner Steuerkonsole kann ich alles ändern, um ein neues Profil einzurichten“, erklärt Fernández. „Diese Kontrolle ist wichtig, da einige der Anwendungen, die wir für unsere Studenten verwenden, sehr spezifische technische Anforderungen haben. Wir können auch leicht sicherstellen, dass alle Lizenzen für ein Profil legal sind.“ Die Schule wurde im Januar 2019 eröffnet und bietet eine Vielzahl von Kursen in den Bereichen Architektur, Bauwesen und Ingenieurwesen an. Allein im ersten Jahr unterstützte die Schule fast 400 Studenten weltweit. „Es war wichtig, dass SimpleCloud uns von Rechenzentren auf der ganzen Welt aus unterstützt“, fügt Fernández hinzu. „Denn unser Hauptmarkt ist nicht Spanien. Es ist Lateinamerika.“ Die SimpleCloud-Lösung wird in der öffentlichen IBM Cloud gehostet, basiert auf IBM Cloud Bare Metal Servern und nutzt die Vorteile der Rechenzentren in Frankfurt und Dallas, Texas. Darüber hinaus nutzt das System VMware-Technologie, um die Konfiguration und Verwaltung der virtuellen Arbeitsbereiche zu vereinfachen.

Erfolgsgeschichte Schulbetrieb in vollem Gange Seit ihrer Einführung läuft die SimpleCloud-Umgebung, die von IBM Cloud unterstützt wird, für butic nahtlos und stellt eine effektive, zuverlässige Lernumgebung für Studenten zur Verfügung. „Für mich sollte die Technologie wie ein Schiedsrichter beim Fußball sein“, kommentiert Fernández. „Der beste Schiedsrichter ist der, von dem man nicht weiß, dass er da ist. Meine Verantwortung liegt in der Bildung, deshalb möchte ich mich nicht um die Technologie kümmern müssen. Ich bin kein supertechnischer Typ.“ Diese Gelassenheit gilt auch für die Verwaltung von Softwarelizenzen, die für eine Schule kompliziert werden kann. „Jede Anwendung in SimpleCloud ist legal“, bemerkt Fernández. „Es gibt viele Teile der Welt, in denen dies eine große Veränderung für unsere Schüler darstellt. Da wir kontrollieren, welche Software sie benutzen, können wir sicherstellen, dass die Dinge richtig gehandhabt werden.“ Durch die Entscheidung für eine virtuelle Strategie, die von SimpleCloud und der IBM Cloud-Technologie unterstützt wird, konnte die Schule außerdem hohe Vorabkosten für die Bereitstellung vermeiden und stattdessen ein Betriebsmodell aufbauen, das die Technologiekosten – und die Lizenzierung – an die tatsächliche Nutzung anpasst. „Als ich mit butic begann, hatte ich nicht mehr als das Geld in meiner Tasche“, erinnert sich Fernández. „Mit SimpleCloud und IBM konnte ich das Projekt mit dem, was ich hatte, zum Laufen bringen. Anstatt 100 Workstations für Tausende pro Gerät zu kaufen, können meine Studenten Thin Clients verwenden. Ohne diesen wirtschaftlichen Vorteil hätten wir nicht anfangen können.“ Die virtuelle Architektur trägt auch dazu bei, die Kosten für den IT-Support niedrig zu halten. „An meiner letzten Schule hatte ich fünf Leute, die Maschinen reparierten, Lizenzen verwalteten und alles machten“, erklärt Fernández. „SimpleCloud kümmert sich um die gesamte Plattform, sodass wir bei butic keine IT-Mitarbeiter haben.“ Neben dem hervorragenden Service von SimpleCloud ist butic auch mit der Nutzung der IBM Cloud zufrieden. „Ich wollte nicht, dass der Cloud-Provider meine Studenten beeinträchtigt“, fügt Fernández hinzu. „Aber für mich bedeutet die Marke IBM Sicherheit. Sie bedeutet Vertrauen. Sie bedeutet vieles, z. B. dass wir in einem professionellen Umfeld arbeiten. Und ich wollte einfach ein professionelles Umfeld für meine Studenten.“